Gaspillage du pain : Une anomalie bien ancrée

82 tonnes de pain ont été jetées dans les poubelles, durant le seul premier semestre de l’année en cours, à Alger, d’après les services de NETCOM et d’EXTRANET. Ce chiffre astronomique, en fait, vient, une fois de plus, confirmer le gaspillage de cet aliment, qui fait partie de nos mœurs alimentaires. En effet, le pain, il faut bien l’admettre, est présent sur toutes les tables, chez-nous au point où il est inconcevable d’imaginer un plat, sans l’accompagner ne serait-ce qu’un petit morceau de pain. Plus qu’une simple «garniture», ce dernier occupe une place de choix dans le régime alimentaire de l’Algérien qui ne connaît point de modération quand il se rend à une boulangerie où la voix de la tentation résonne pour prendre du pain rond, de campagne, d’orge, bref, toutes sortes de pain.

Il se retrouve cependant qu’une bonne partie de la quantité achetée est destinée aux poubelles. Aujourd’hui, il est clair que le consommateur s’éloigne de la retenue, en versant carrément dans l’excès et l’exagération. Les sachets remplis de pain durci et même frais, déposés pêle-mêle, sur les escaliers, les compteurs d’eau et d’électricité, les passerelles et autres lieux qui se transforment en espace ouvert pour le dépôt de restes de pain. En fait, le consommateur impute ces mauvaises habitudes, à la qualité de ce produit stratégique qui laisse souvent à désirer, selon celui-ci, les boulangers, expliquent ce phénomène par le prix de la baguette de pain, en deçà de son coût réel. Maintes fois, la corporation des boulangers est montée au créneau, pour revendiquer la révision du prix du pain, afin de faire face à toutes les dépenses encaissées par boulangers qui ont poussé une bonne partie de ces derniers à baisser rideau et changer de métier. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, chez-nous. Il suffit de savoir que l’Algérie, selon des statistiques concernant 120 pays, est classée, en haut de la liste en termes de gaspillage de pain. N’est-il pas temps de revenir à de meilleurs sentiments et de corriger nos comportements, à l’heure d’une cherté de la vie, devenue inévitable ? En tout cas, des campagnes régulières de sensibilisation du consommateur, sur les conséquences du gaspillage du pain est plus que nécessaires pour remédier à ce fléau qui prend des proportions alarmantes.

Samia D.