Caravane nationale de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie : L’éco-geste citoyen

La caravane nationale de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie, qui a débuté le 1er juillet,a été clôturée hier dans la wilaya de Blida au niveau de la place du 1er-Novembre-1954, ex-place Etoutt.

La séance de clôture de cette caravane a été marquée par l’organisation d’une cérémonie en collaboration avec les trois associations participantes, à savoir Ardnab, El-Hakawati (le conteur) et Tifli yaqraa (mon fils bouquine)

Des ateliers de dessin, lecture et narration portant sur la thématique ont été animés en simultanément avec la présentation des activités de la distribution.

En parallèle, avec l’animation au niveau des placettes publiques, cette caravane parrainée par les walis des wilayas concernées a été l’occasion pour les directions de distribution d’organiser des rencontres locales avec les représentants de la société civils pour débattre des sujets liés à l’énergie.

«Cette caravane qui a parcouru plus de 4.000 km entre dans le cadre du plan de communication 2018 et le plan d’actions mis en place pour inciter les clients à la sobriété énergétique», a notamment déclaré, la chargée de communication de la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz, Fatma-Zohra Soumia Merzougui.

Afin de mesurer l’impact de cette opération, la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz a lancé un appel via les radios locales et les réseaux sociaux à tous ses clients dans les wilayas concernées par cette caravane pour éteindre les lumières dans les chambres vides et régler leurs climatiseurs à 25° et ce durant la nuit du mercredi, soit hier entre 21h et 22h.

Mme Merzougui a expliqué que «le but est d’inculquer aux clients les gestes simples à adopter pour maîtriser leur consommation de l’énergie et réduire leur facture et d’inciter la population à agir pour une cause d'intérêt général en réduisant la consommation d’énergie durant la pointe, ce qui contribuera à l’équilibre du système électrique.»

La chargée de la communication a souligné que «la consommation moyenne d’un ménage au Nord est de 3.600 KWh contre 6.300 KWh au Sud. Pour l’été 2018, il a été mis en service 350 postes transformateurs et 1.062 km de réseau Moyenne Tension.»

Elle a expliqué que «depuis 2013, date de lancement des plans d’urgence pour le renforcement du réseau électrique, il y a eu la réalisation de 16.912 postes de transformation et 21.876 km de réseau Moyenne Tension.»

Mme Merzougui a déclaré que «le pic de l’année passé était de 14.182 Gwh.

Les prévisions de pic de 2018 sont de 14.600 Gwh. La puissance installée est de près de 18.000 Gwh ce qui couvre pleinement la demande.»

Il y a lieu de rappeler que cette opération a été organisée par la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz sous l’égide du président-directeur général de Sonelgaz, et en collaboration avec la Radio Algérienne, une caravane nationale de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie sous le slogan «Consommez mieux, payez moins». Elle a touché 16 wilayas du pays, à savoir, Biskra, Ouargla, Ghardaïa, Djelfa, Tiaret, Oran (2e étape), Mostaganem, Relizane, Chlef, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bordj Bou-Arréridj, Mila, Skikda ainsi que les wilayas déléguées de M’ghaïer et Touggourt.

Lors de cette caravane, les directions de distribution ont organisé des portes ouvertes au niveau des places publiques avec des animations pour les enfants relatives à la thématique. Egalement des rencontres locales avec la société civile et la presse animées par les directeurs de Distribution lors desquelles des communications sur les investissements engagés par la société et les modes de consommation ont été présentées.

Wassila Benhamed