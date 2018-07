croissance économique en algérie : Les réserves du FMI

C’est un tableau peu confortant que le Fonds monétaire international vient de dresser sur les perspectives de l’économie algérienne dans son analyse qui s’étale sur une période cinq année, jusqu’en 2023.

Le FMI qui ne partage pas la vision des autorités algériennes sur bien des plans, notamment en ce qui concerne les subventions et la politique de financement, n’a pas innové en la matière puisque la majorité de ses analyses sur notre pays se ressemblent. Cette fois-ci, les critiques de l’institution de Bretton Woods ciblent la manière dont l’Algérie a opéré souverainement pour faire face à la crise financière. Des perspectives loin d’être rassurantes, car selon le FMI la croissance devrait très fortement ralentir dès 2020, ce qui accroîtra le taux du chômage. Les mises en garde du FMI sont justifiées par une persistance des déficits budgétaires et externes, comme conséquences qui vont écarter progressivement toutes les marges de manœuvre dont dispose encore l’Algérie, cela en ramenant les réserves de change à moins de 5 mois d'importation dès 2022 et à 12 milliards de dollars, soit 3 mois d'importation en 2023. Aussi, dans le cas où «le très ambitieux assainissement des finances publiques annoncé pour 2019 et au-delà ne se déroule pas comme prévu, les déséquilibres pourraient rapidement devenir non-soutenables car les politiques actuelles affaiblissent la résilience de l'économie au lieu de la renforcer».

Un scénario qui induirait une poursuite pour plusieurs années encore du recours aux «facilités» du financement monétaire, qui représente déjà près de 23 % du PIB, à fin 2018. Selon le FMI, la nouvelle stratégie, basée sur le financement monétaire, pourrait «aggraver les risques pour la stabilité financière à moyen terme» et même «exacerber encore les déséquilibres macroéconomiques», car elle présente des risques de «complication de la gestion macroéconomique» de même qu’elle risquerait d’ «attiser les tensions inflationnistes».

Le FMI estime que «faute de stérilisation adéquate, l’augmentation de la liquidité relèverait la richesse nominale, perçue ou réelle, et stimulerait la demande, ce qui se traduirait par une hausse des prix à court terme en raison de l’insuffisance de l’offre intérieure et des possibilités d’épargne. En même temps, le durcissement des barrières à l’importation risquerait d’alimenter les pressions inflationnistes en réduisant l’offre». Aussi, si l’expansion budgétaire est censée stimuler la croissance, celle-ci sera probablement de courte durée, non seulement en raison de l’assainissement des finances publiques programmée pour la suite, mais aussi du fait que, compte tenu des entraves considérables au développement du secteur privé, les injections de liquidités profiteront principalement à la consommation, et non à l’investissement».

Il est également question de la montée de l’inflation qui «pourrait réduire progressivement l’efficience économique et dissuader les investisseurs».

En fait, selon le FMI, il n’est pas aisé de cerner les implications de la nouvelle stratégie par rapport à des «incertitudes sur l’efficacité de certaines mesures». Mais, quand même, «l’Algérie dispose de larges marges de manœuvre qui lui permettent encore d’adopter un policy-mix réduisant l’impact de l’ajustement sur la croissance tout en facilitant le développement du secteur privé». Outre les incontournables réformes structurelles, le FMI suggère, dans ce chapitre, une série d’actions à entamer dès 2018, un assainissement «soutenu mais progressif des finances publiques en utilisant l’espace budgétaire disponible». Une option favorisée par «un niveau relativement faible de sa dette publique et de sa dette extérieure négligeable».

Le Fonds recommande également à l’Algérie de recourir à d’autres moyens de financement autre que l’emprunt direct auprès de la BA, entre autres «l’émission de titres de dette souveraine au taux du marché pour financer le déficit et encourager le développement du marché obligataire» et le l’option pour les partenariats public-privé (PPP) ainsi que la cession d’actifs de l’État, à mener avec «prudence et dans un souci de transparence».

Le FMI qui ne se démarque pas de ses revendications traditionnelles recommande une fois de plus un assouplissement de la règle 51%/49 %, et le recours à l’emprunt extérieur. Deux points sur lesquels l’Algérie ne compte pas céder tant il est question de souveraineté nationale, justifient les officiels algériens. En conclusion, «des réformes structurelles cruciales, mises en œuvre sans délais et échelonnées avec soin, sont nécessaires pour refondre le modèle de croissance du pays», souligne le FMI.

D. Akila