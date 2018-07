Hadj 2018 : Les membres de la mission (déjà) à pied d’œuvre

A une semaine du départ du premier contingent vers les Lieux Saints de l’Islam, prévu le 25 juillet prochain, une première délégation de la mission du Hadj est déjà à pied d’œuvre depuis mardi. Relevant de l’Office national du Hadj et de la Omra, les missionnaires en question sont chargés d’inspecter les sites devant accueillir les pèlerins algériens et mettre par la même occasion les dernières retouches avant le grand rush des hadjis. Quant aux autres membres de la mission, ils s’envoleront le 24 juillet vers Médine et Djeddah, soit la veille du premier départ. Ils seront ainsi sur place pour accueillir les hadjis et leur prêter main forte, depuis l’arrivée jusqu’à l’installation dans leurs résidences. Pour cette année, il faut souligner que la mission du Hadj s’est renforcée par le renfort de 500 accompagnateurs volontaires, outre les 800 membres officiels. Médecins, imams ou éléments de la protection civile, les membres de la mission auront la lourde responsabilité de veiller sur le confort et la santé des pèlerins algériens et d’éviter surtout de commettre les mêmes erreurs commises lors des précédentes campagnes. Pour ce faire, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait mis en place il y a quelques mois de cela une inspection chargée du suivi de la performance des membres de la mission ainsi que les agences de voyages, le but étant de s’assurer de leur « respect » des tâches qui leur ont été assignées et de garantir un « meilleur » service pour nos hadjis. Aussi, des sessions de formations ont été organisées par l’Office national du Hadj et de la Omra. Elles visaient l’habilitation des membres de la mission pour leur permettant d’acquérir les compétences et l’expérience requises afin de faire face aux différentes problèmes et difficultés que rencontrent les pèlerins dans les Lieux Saints de l’Islam. A noter par ailleurs que l’ONHO a organisé en printemps dernier la caravane nationale du Hadj consacrée à la formation des hadjis. A elle seule, la mission médicale composée de 115 personnes qui veilleront à la santé des hadjis et à leur bonne prise en charge. Ils se déploieront sur les sites de Djeddah, La Mecque, Médine, Mina et Arafat. Les médecins et les paramédicaux seront soutenus dans leur mission par les éléments de la Protection civile, au nombre cette année de 200 contre 160 agents en 20107, lors de survenue de cas complexes exigeant le transport des pèlerins vers les hôpitaux. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a toujours insisté auprès des membres de la mission du Hadj sur la nécessité d’accorder « toute son importance » au côté « humain ». Il s’agit selon lui de faire preuve de « patience » et d’être au service des pèlerins, que ce soit pour la bonne nutrition, l’approvisionnement en eau potable, le repos et le sommeil suffisants et la prévention contre l’exposition aux rayons de soleil pour éviter la fatigue. Pour rappel, il a été déploré en 2017 le décès de 17 pèlerins. Il convient de noter à la fin que quelque 36.000 hadjis algériens sont attendus cette année pour accomplir le 5ème pilier de l’Islam. L’opération sera encadrée par 44 agences de voyages privées, en sus de deux établissements publics, en l’occurrence le TCA et l’ONAT.

SAM