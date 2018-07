M. Zebdi, président de Pt de l’Organisation pour la Protection du Consommateur : « Le citoyen a droit à un reçu pour toute transaction»

Le président de l’Organisation Algérienne pour la Protection et l’Orientation du Consommateur et son Environnement, M. Mustapha Zebdi qui animait hier, à Alger, une conférence de presse sur la campagne de sensibilisation des consommateurs que mène l’APOCE, à l’approche de la fête de l’Aïd El Kébir, a tenu à louer l’initiative de la fédération algérienne des éleveurs.

Une initiative qui vise l’interdiction de vaccination des bovins un mois avant la fête de l’Aïd, ainsi que l’usage des compléments dans les aliments pour les moutons. « L’usage des adjuvants alimentaires est une pratique fréquente chez certains éleveurs pour l’engraissement rapide des bovins à l’approche de l’Aïd. Une pratique très néfaste pour la santé publique ».

Pour M. Zebdi les ingrédients qui rentrent dans la composition de certains aliments destinés aux animaux « pouvaient être à l’origine de la décomposition de la viande des moutons sacrifiées l’année passée ». Le président de l’APOCE, estime que l’hypothèse avancée de la chaleur et l’humidité, comme facteurs de la décomposition des viandes « est infondée » puisque, ajoute-t-il « nous sommes actuellement en pleine été, et aucun cas de putréfaction n’a été enregistré, en cette période de fêtes et de mariages ».

Ainsi, afin de veiller au bon déroulement de la fête de sacrifice, l’APOCE appelle les citoyens, par la voix de son président, « à exiger un reçu de transactions commerciales, lors de l’achat du mouton de l’aïd », cela facilite, explique M. Zebdi « la traçabilité dans le cas d’une éventuelle décomposition et la découverte de la source de la maladie, à travers l’identification de la provenance du mouton vendu » à travers les points de vente autorisés par les autorités publiques.

Le bon de transaction est le mécanisme qui permet aussi «d’entamer des enquêtes, et révéler l’identité des fournisseurs » explique M Zebdi. Pour lui, c’est un gain de transparence « et surtout un droit légitime pour chaque consommateur », ajoutant que son organisation a demandé aux autorités publiques de généraliser ce mécanisme et de faire en sorte qu’il soit obligatoire dans toutes les points de ventes autorisées, afin d’empêcher tout malentendu entre le consommateur, les fournisseurs et les vendeurs » a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président de l’APOCE a appelé les consommateurs, à la vigilance, lors de l’abattage des moutons, l’écorchement et le séchage, « en veillant à ce que les conditions d’hygiène soient réunies », et « en tenant en considération le facteur du temps et des températures » « lesquels conditions, poursuit M. Zebdi, peuvent avoir des effets sur la qualité de la viande, et ainsi que sur la santé ».

Le président de l’APOCE est revenu aussi, sur la campagne lancée il y a deux années, sur les conditions de stockage et du transport des boissons sur de longues distances, appelant les citoyens à la vigilance. Celui-ci s’est référé aux résultats d’une étude réalisée aux Etats Unis récemment, sur l’effet du plastique utilisé dans la production des bouteilles des eaux minéraux, et les effets de leur acheminement des usines de productions vers les distributeurs « sous des températures trop élevés ». Pour Zebdi cela « peut avoir des conséquences dangereuses sur la santé des consommateurs, surtout les femmes allaitantes qui préfèrent les eaux minéraux dans la préparation de la nourriture de leurs bébés » et « qui ne sont pas encore conscientes du danger que représente le plastique sur leur santé » déplore M Zebdi

Pour sa part, M. Fadi Tamim, coordinateur de la région est au sein de l’APOCE a regretté « l’absence des textes juridiques réglementant le transport des boissons »

A signaler que l’APOCE, compte rendre publics prochainement, les résultats d’une analyse menée récemment sur sept marques de margarine, les plus consommés en Algérie. Une étude « qui a révélé l’existence des taux trop élevés des huiles hydrogénées principales causes de acides gras trans associés à une augmentation du risque cardiovasculaire » a avancé Mustapha Zebdi, attirant à aussi, l’attention des consommateurs sur la nécessité de réduire leur consommation.

Tahar Kaidi