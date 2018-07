Logement promotionnel aidé : Lancement prévu fin septembre

Les directions du logement des wilayas ont procédé récemment à des enquêtes approfondies sur les listes des souscripteurs éligibles à la nouvelle formule dite de logement promotionnel aidé (LPA) en vue d’établir une liste exhaustive des futurs bénéficiaires et de débusquer d’éventuels fraudeurs.

En effet, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a fixé aux promoteurs immobiliers, chargés de la réalisation des projets, la fin du mois de septembre ou le début du mois d’octobre prochain comme échéance pour entamer la réalisation des logements qui leur ont été assignés.

Les promoteurs sont également tenus, après l’obtention du contrat de réalisation, de consulter au moins cinq bureaux d’études chargés de la conception des futurs sites d’habitation, avant d’entreprendre les études d’ingénierie. Le bureau d’études sera ensuite sélectionné par un comité technique dirigé par le directeur du logement et le coordinateur du projet dans chaque wilaya.

Aussi, le promoteur immobilier ne devra recevoir aucun paiement par les souscripteurs avant la conclusion des contrats de vente sur plan. Il doit, également, obtenir un certificat de garantie du Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière (FGCMPI) avant d’entamer les travaux de réalisation. La liste des bénéficiaires sera quant à elle transmise aux promoteurs dans un délai maximum de trois mois après le début des travaux. Le promoteur immobilier est tenu de préparer les contrats de vente devant le notaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au profit des acheteurs trois mois après la date de notification de la liste des fournisseurs par les autorités compétentes. Dans cette perspective, les directions du logement ont accéléré la cadence afin d’étudier les dossiers des bénéficiaires de cette formule. Ceci d’autant que pas moins de 70% de souscripteurs ont déjà complété leurs dossiers de dépôt dans plusieurs wilayas. Pour leur part, les autorités ont eu recours au fichier national du logement pour la sélection des bénéficiaires éligibles au niveau de chaque région. A noter que la liste des postulants au logement promotionnel aidé doit être visée par le wali ou son représentant et transmise, en même temps, à la Caisse nationale du logement (CNL) et au promoteur immobilier du projet LPA.

Par ailleurs, et dans le cas où un citoyen renonce à son souhait de bénéficier d’un logement LPA, il est prévu que son nom soit remplacé sur la liste des demandeurs, par le comité technique de la wilaya, et ce, dans une période fixée à 10 jours après la formulation de la requête de retrait. En cas d’abandon de la part du promoteur immobilier pour la réalisation des logements qui lui sont assignés, le Fonds national du logement procédera au processus d’achèvement. En parallèle, des poursuites judiciaires seront entamées à son encontre. Il y a lieu de rappeler que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé récemment de nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers, dans le cadre de la formule du Logement promotionnel aidé (LPA).

Ces mesures permettront aux promoteurs immobiliers de réaliser un profit matériel à même de leur permettre de surmonter les difficultés financières qui entravent parfois l’achèvement des projets.



Le souscripteur pourra demander des modifications additionnelles sur son logement



Ces mesures, incluses par le décret exécutif relatif à la formule LPA, ont ouvert la voie à de nouvelles activités et permettront, donc, d’alléger la charge sur le budget de l’Etat, selon le ministre.

Il s’agit, entre autres, d’assurer le financement des projets par l’affectation de l’ensemble des ressources via la Caisse nationale du logement, ce qui signifie que les honoraires des promoteurs seront réglés. Il s’agit également de permettre aux promoteurs immobiliers de réaliser des surfaces commerciales en vente libre représentant 20 à 25% de la superficie globale du projet, ainsi que des sous-sols en vente libre qui leur permettent de bénéficier de ressources financières. A ce propos, une sélection rigoureuse des promoteurs immobiliers sera observée, notamment quant à leurs moyens financiers et leur capacité à réaliser les projets.

Le souscripteur pourra, pour sa part, demander des modifications additionnelles avant la réception de son logement, à travers une entente avec le promoteur concerné et le directeur local de l’habitat sur les coûts de ces modifications. Il y a lieu de souligner que les communes de la capitale attendent toujours la décision de la tutelle de leur libérer leur part de cette formule.

Sarah A. Benali Cherif