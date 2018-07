Lutte contre le terrorisme : Des efforts inlassables

L’expérience de l'Algérie en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme continue de bénéficier des louanges de ses partenaires. La rencontre sur le dossier des frontières avec le Niger et la visite d’experts européens dans le domaine sécuritaire ont été deux opportunités pour renouveler cette reconnaissance internationale déjà maintes fois exprimée. La poursuite du dialogue sur les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme est toujours à l’ordre du jour, afin d’étudier les moyens idoines à mettre en œuvre afin de barrer à des groupes criminels, que ce soit en Afrique ou dans d’autres parties du monde. L’une des étapes de ce processus sera le rendez-vous prévu en octobre prochain à Alger avec l’Union européenne, dans le cadre de la deuxième session du dialogue stratégique que M. Messahel et la Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Federica Mogherini, coprésideront en automne prochain.

À travers toutes ces démarches, et d’autres encore, l’Algérie n’a pas usurpé son titre de partenaire extrêmement important ayant un rôle stratégique et central en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme. Le tout acquis grâce à son immense expérience dans le domaine.

Mais, étant donné que le terrorisme se nourrit d’autres phénomènes liés au crime, il se trouve que la cybersécurité et le financement du terrorisme figurent aussi dans l’agenda des échanges mondiaux auxquels l’Algérie confère une place importante pour coordonner les efforts dans la lutte contre tout ce qui constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité. Les analyses sur la situation régionale, particulièrement au Sahel, font aussi l’objet d’échanges réguliers et suivis ave attention.

Ce n’est qu’avec cette régularité et cette constance que de nombreuses organisations, à l’instar d’Afripol et d’Interpol, pourront décider des actions conjointes pour faire face ensemble à tous les dangers qui menacent la sécurité mondiale. Dans son édition de juillet, la revue El-Djeich a rapporté que l'approche globale adoptée par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire a permis, ces dernières années, de réunir les conditions de l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Selon la publication, il s'agit d'une approche «inspirée de la vision clairvoyante et de long terme du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a permis de réunir les conditions de l’instauration de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national», et, ainsi, de préserver le message des chouhada et des moudjahidine, message par lequel la défense de l'indépendance nationale et la sécurisation des frontières du pays en toutes circonstances s’inscrivent comme une exigence. Mettant en avant les efforts «inlassables» déployés par les éléments de l’ANP qui «s’acquittent avec persévérance de leur devoir envers la patrie», la revue note que la nation «peut s'enorgueillir de ses enfants, éléments de l'ANP, conscients de la lourde responsabilité de préserver le riche capital révolutionnaire et national, dont les repères se sont enracinés dans la conscience collective du peuple algérien».

El-Djeich ajoute que l'Armée nationale populaire a joué plusieurs rôles, dont le plus important a été d’assumer à la fois les missions de défense de la souveraineté nationale, et de contribuer au processus d’édification nationale.

A. M.