Service national : Régularisation de la situation des jeunes de 30 ans et plus : L’opération se poursuit

254.622 citoyens, dont 3.633 résidant à l’étranger, ont bénéficié de la mesure présidentielle.

833.453 retardataires des classes antérieurs à l’année 2014 ont également été régularisés.



Sur la base d’une décision du Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, plus d’un millions de jeunes citoyens algériens, et notamment ceux de notre communauté résidant à l’étranger, ont bénéficié des mesures de régularisation vis-à-vis du service national.

Plus précis, le communiqué du ministère de la Défenses nationale (MDN), rendu public hier sur son site, indique que les bénéficiaires de cette nouvelle disposition sont ceux dont l’âge a atteint les 30 ans ou plus au 31 décembre 2014. Il s’agit donc des jeunes natifs de l’année 1984 ou antérieurement. À ce titre, le MDN informe que jusqu’au 30 juin dernier, le nombre exact des bénéficiaires de ces mesures présidentielles «s'élève à deux cent cinquante-quatre mille six cent vingt-deux (254.622) citoyens, dont trois mille six cent trente-trois (3.633) résidents à l'étranger». «L’opération se poursuit dans de bonnes conditions», a-t-on souligné. Il est rappelé en outre dans le même communiqué qu’en plus de cette mesure présidentielle strictement mise en œuvre au niveau des différents Centres du service national du MDN, d’autres mesures similaires, toutes décidées par le Chef de l’État, ont porté sur la régularisation de «huit cent trente-trois mille quatre cent cinquante-trois (833.453) retardataires des classes antérieurs à l'année 2014».

Leur régularisation est intervenue dans le cadre de la même opération, dont les statistiques communiquées hier et faisant part de son état d’avancement ont été arrêtés à la fin du mois de juin dernier.

Au total, on compte donc plus d’un million de jeunes citoyens, tous régularisés dans des conditions qui sont à même de certifier de la célérité dans l’exécution de cette procédure instruite par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Cette opération est toujours en vigueur, et, à ce titre, le ministère de la Défense nationale «porte à la connaissance des citoyens que les Centres du service national, à travers tout le territoire national, continueront à recevoir et à prendre en charge, avec toute la diligence requise, les personnes concernées, et ce indépendamment des calendriers de passages fixés antérieurement».

Rappelons par ailleurs que dans un entretien accordé en avril dernier à la revue El-Djeich, le général major, M. Mohamed Salah Benbicha, directeur du Service national au MDN, a fait part de la mise en place d’un nouveau site internet destiné exclusivement à mieux informer les jeunes citoyens au sujet de leur situation vis- à-vis du service militaire. Le projet de ce nouveau site est en phase d’achèvement, et son lancement devra intervenir incessamment, selon les précisions du général major M. Benbicha. Il assure que ce nouvel acquis, s’inscrivant dans le cadre de la modernisation de la gestion du service national, a notamment pour objectif d’apporter des réponses aux questions soulevées par les jeunes concernés.

Le même site permettra également aux personnes retenues pour passer le service national de retirer leur convocation directement en ligne. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire de se déplacer au niveau des Centres de service national ou de rendre auprès des différentes brigades de la Gendarmerie national pour le retrait des dites convocations.

D’autre part, les opérations de régularisation, nombreuses à être décidées par le Président de la République depuis quelques années déjà, traduisent l’engagement des hautes autorités du pays à prendre en charge les préoccupations de la frange de la jeunesse, s’articulant notamment en termes d’insertion professionnelle.

Karim Aoudia