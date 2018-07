l’ambassadrice du Canada à Bordj Bou Arreridj : Promouvoir les échanges dans l’enseignement supérieur

L’ambassadrice du Canada, Patricia McCullag qui a effectué hier, une visite dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj s’est rendue à l’université Bachir Ibrahimi et dans une déclaration à la presse elle a évoqué la coopération entre les universités algériennes et canadiennes soulignant que les deux pays partagent une langue qui est le français.

Il y a des opportunités d’échanges dans plusieurs domaines a-t-elle rappelé, nous allons travailler ensemble pour permettre aux étudiants des deux pays de se rendre dans les structures d’enseignement supérieur, nous n’avons pas encore ciblé des filières spécifiques, nous sommes en phase d’exploration».

Le recteur de l’université a quant à lui, noté que les deux parties vont œuvrer à faciliter l’intégration des étudiants doctorants de l’université de Bordj Bou Arreridj pour soutenir leur thèses là bas».

Il a ajouté que les discussions ont «ciblé certains domaines comme les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, la cyber-sécurité pour engager les deux parties dans une collaboration fructueuse selon le principe gagnant-gagnant pour permettre, notamment l’accueil d’étudiants en master par des universités canadiennes».

Il a rappelé que l’université Bachir-Ibrahimi a reçu des experts canadiens qui ont animé des communications lors de séminaires organisés par cette dernière. Mais cela reste des initiatives individuelles d’enseignants a-t-il indiqué.

« Nous voulons les appuyer par des échanges entre institutions pour plus d’assises réglementaires à notre action a dit le professeur Benaiche qui a noté que » le Canada a toujours eu d’excellents rapports avec l’Algérie qui ont été développés encore plus ces dernières années sous l’égide du Président Bouteflika».

F. D.