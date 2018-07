BAC 2018 : 55,88% de taux de réussite

l La filière des mathématiques en tête avec un taux de 78,61%,

l Les préinscriptions et inscriptions des nouveaux bacheliers du 26 juillet au 16 septembre



Les résultats consultables ce soir à partir de 20h00 sur le site de l'Office national des examens et des concours (ONEC) «Le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat pour la session 2018 est de 55,88 %, c’est ce qu’a annoncé, hier, la ministre de l'Education nationale», Mme Nouria Benghabrit.

S’exprimant sur les ondes de la Radio Chaîne III, Mme Benghabrit a indiqué que le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat est en évolution. «Il y a une dizaine d’années le taux de réussite était entre 20 et 30%, alors que sur les dix dernières années nous somme arrivés à un taux variant entre 40 et 60%» a fait savoir la ministre.

Etayant ses propos, Mme Benghabrit a cité à titre d’exemple les taux de réussite du baccalauréat des années précédentes. A savoir, 2015 (51,36%), 2016 (49.79) et 2014 (45.01%)., «Ce qu’on est en train de constater que cet examen connaît une évolution, malgré qu’elle soit longue et lente» a-t-elle expliqué.

Abordant le taux de réussite par filière, la première responsable du secteur a indiqué que la filière mathématique arrive en tête en termes de taux de réussite de cet examen décisif dont les résultats seront connus aujourd’hui. «Si il ya une filière qui confirme son taux de réussite sur la longue période c’est bien les mathématiques» a-t-elle soutenu, précisant que le taux de réussite enregistré cette année dans cette filière s’élève à 78,61%.

En seconde position, dira Mme Benghabrit viennent les sciences expérimentales avec un taux de réussite de 59.40%, suivi des Langues étrangères avec 56.06%, lettres et philosophie qui ont enregistré le taux de 48.63 % et enfin la filière gestion-économie qui a enregistré le taux le plus bas, avec 47,18 % de réussite.

La ministre a, également, fait état d’une autre confirmation sur le long terme est que les filles réussissent plus que les garçons. «Nous avons 65.29% taux de réussite pour les filles contre 34.71 pour les garçons» a-t-elle informé.

Par ailleurs, elle souligne les progrès enregistrés par les écoles privées contrairement aux années précédentes, relevant le taux de réussite qui est supérieur à celui du public. «Ce qui signifie qu’il y a des efforts qui sont fournis» a-t-elle dit.

En réponse à une question sur la relation entre le taux d’échec et la déperdition scolaire, Mme Benghabrit a évoqué les différents dispositifs mis en place par l’Etat pour lutter contre ce fléau. «Quand on prend en ligne de compte tous le dispositif mis en place par l’Etat, on constate qu’il y a un réseau extrêmement dense en matière formation et d’enseignement professionnels vers lequel s’orientent les élèves qui n’ont pas réussi leur parcours scolaire ordinaire», a indiqué la ministre, citant au passage le redoublement qui constitue une seconde chance pour certains élèves ainsi que ceux qui continuent leurs études via l’enseignement à distance



Pour la première responsable du secteur, «On doit intégrer dans une vision cohérente, l’ensemble des dispositifs de formation et d’enseignement qui existent à l’échelle nationale pour lutter contre la déperdition scolaire».

Saisissant l’occasion, la ministre a abordé le dossier relatif à la reforme du baccalauréat et les réaménagements qui seront apportés à cette important examen national. «Ce n’est pas une refonte totale, c’est un réaménagement » a tenu à préciser l’invité de la rédaction. Et d’ajouter que pendant une année, un grand débat s’est engagé avec les partenaires sociaux, notamment pour définir l’aspect organisationnel du Bac.

Pour la ministre, dans le cadre des évaluations qui ont été menées, les propositions revenaient sur la nécessité d’alléger en termes de temps, la durée des examens. Elle a, de ce fait, souligné l’intérêt d’une réflexion d’évaluation et d’analyse sur le cycle secondaire de manière précise et profonde, comme cela a été fait pour l’enseignement primaire et moyen.

A ce sujet, Mme Benghabrit a indiqué qu’une réflexion sur le cycle secondaire sera engagée soit au cours de cette année ou à la prochaine rentrée scolaire (2019/ 2020). Pour ce qui est des réaménagements prévus dans l’organisation de l’examen du Baccalauréat, la ministre évoque comme principale mesure prise à l’unanimité et par consensus, le fait de n’exclure aucune matière et de faire des propositions sur les modalités d’examiner les copies. Ce que signifie, pour la ministre, «la prise en compte des contrôles continus et les efforts menés par les élèves pendant la 2e année secondaire et la terminale ».

La ministre est, par la suite revenue sur les résultats du Bac session 2018 qui a concerné plus de 709.448 candidats dont 40% de candidats libres. Elle a, à ce sujet, souligné la volonté d’améliorer le service public qui est celui de l’Office national des examens et concours (ONEC), tout en rappelant les trois dispositifs mis en place aujourd’hui dès 20 h aujourd’hui, pour connaître les résultats.

Mme Benghabrit a fait part de la publication des résultats sur le site de l’ONEC, l’obtention des résultats par SMS et l’affichage, le même jour à la même heure, des résultats au niveau de tous les établissements secondaires. «Nous continuons toujours à œuvrer dans le cadre de la gouvernance au niveau du secteur de l’Education à accorder la priorité pour que l’information arrive facilement et donc éviter un stress supplémentaire aux élèves et à leur parents» a insisté la première responsable du secteur.

La ministre a annoncé, par ailleurs, que les lauréats au Bac 2018 pourront récupérer leurs documents à partir de ce dimanche pour procéder aux inscriptions et au choix de l’université.

Kamélia Hadjib