Délivrance des documents administratifs : Nouvelles facilitations au profit des algériens nés et établis à l'étranger

Bedoui : l’entrée en vigueur du fichier national d'état-civil électronique des personnes nées à l'étranger permettra à ces derniers d'extraire tout leurs documents d'état-civil des communes chefs-lieux. l Messahel : le passeport biométrique délivré à 90% des algériens résidant à l’étranger.

Le ministre de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a présidé hier, conjointement

avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le lancement d'un nouveau service électronique pour le traitement des dossiers de demandes du certificat de capacité du permis de conduire à distance au profit des citoyens algériens établis à l'étranger, ainsi que la délivrance des documents d'état-civil pour les personnes inscrites à l'étranger dans toutes les communes chefs-lieux.

Les deux ministres ont procédé à la mise en service du fichier national d'état civil électronique des personnes nées à l'étranger, au siège de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Alger-Centre en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et du maire de la commune, Abdelhakim Bettache.

Aussi, à partir de maintenant, et pour ce qui concerne la demande du certificat de capacité du permis de conduire, il suffit de s’inscrire sur le site web du MICLAT, pour introduire la demande en remplissant le formulaire électronique et en choisissant le consulat de récupération du certificat. Grâce à ce service, les délais d’obtention de ce document ont été réduits de plusieurs mois auparavant, à quelque jours seulement.

La deuxième procédure, lancée à la même occasion, permet aux citoyens résidant en Algérie de solliciter la délivrance d’acte de naissance, de mariage et de décès transcrits au niveau des ambassade et des consulats d’Algérie à l’étranger au niveau des communes chef-lieu. M. Bedoui a affirmé à cette occasion, que «ce nouveau service permettra de réaliser un service public moderne et ce en réduisant l'intervention du facteur humain, ce qui conférera plus de transparence aux procédures administratives», en ajoutant que «l'entrée en vigueur du fichier national d'état-civil électronique des personnes nées à l'étranger permettra aux Algériens établis à l'étranger d'extraire tout leurs documents d'état-civil des communes chefs-lieux». M. Bedoui a également souligné que ce nouveau service rendra possible la demande du certificat de capacité de façon électronique et son obtention dans un délai ne dépassant pas les trois jours.

En conclusion, le ministre a précisé que la concrétisation de cette avancée notable en matière des services administratifs et dont son département s'attèle à réaliser, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui vise à asseoir une administration électronique avec zéro papier. «Une démarche qui est en cours de réalisation à travers l'utilisation du numéro d'identification nationale», souligne M. Bedoui.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a considéré que cette opération constitue un autre maillon entrant dans le cadre du plan d'action du Gouvernement issu du programme du Président de la République afin de faciliter et moderniser les procédures administratives au profit des citoyens résidant en Algérie et ceux établis à l'étranger. Dans ce contexte, le ministre a énuméré certaines réalisations dont la délivrance de passeports biométriques à 90% aux personnes résidantes à l'étranger, la rectification des erreurs administratives à distance, et la possibilité de délivrance des documents d'état-civil de la plus proche ambassade ou consulat. Aussi, souligne le ministre, «avec l'entrée en vigueur de ce nouveau service électronique, la délivrance sera possible à partir de la wilaya de résidence».



L’impact de la numérisation de l’administration sur la facilitation de la vie des citoyens



Il faut dire que contrairement aux années précédentes, les effets positifs de la modernisation des performances de l'administration, de la suppression de plusieurs documents dans la constitution des différentes dossiers administratifs, du recours à Internet et de la disparition de la légalisation des copies, se font ressentir au niveau des administrations et des services publics.

Il est désormais possible pour le citoyen de demander des documents administratifs sans à avoir à se déplacer, grâce aux portails électroniques ouverts par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, à l'instar de la carte nationale d'identité biométrique électronique (CNIBE). Il est également facile de récupérer instantanément plusieurs documents, notamment la carte grise.

Dans ce contexte, le ministère de l'Intérieur a concrétisé, au titre du projet de l'e-administration à l'horizon 2019, plusieurs projets importants pour la modernisation du Service public, à travers l'introduction, depuis 2014, des nouvelles technologies.

Parmi ces principales réalisations, il y a lieu de citer la numérisation du fichier d'état civil au niveau national et la création d'un fichier national automatisé d'état civil, outre le raccordement de toutes les communes, les annexes administratives, les missions diplomatiques et les circonscriptions consulaires.

Grâce à ces dispositions, le citoyen peut procéder au retrait instantané des documents d'état civil dans n'importe quelle commune ou annexe administrative à travers le pays, et les membres de la communauté nationale établie à l'étranger peuvent demander via internet l'acte de naissance S12 et de le récupérer au niveau de la représentation diplomatique ou le consulat où ils sont inscrits. De même, la création du fichier national électronique d'immatriculation des véhicules permet aux citoyens d'obtenir instantanément la carte d'immatriculation sans à avoir à se déplacer vers la wilaya d'inscription. Dans le même contexte, de nouveaux services ont été mis en ligne permettant aux citoyens de suivre les étapes du traitement des dossiers déposés pour l'obtention d'un passeport, de la carte nationale d'identité (CNI), de la CNIBE ou de l'extrait de naissance S12, outre un nouveau service assuré à l'occasion des élections locales du 23 novembre, consistant en la vérification des listes électorales. Ainsi le retrait de documents tels que le passeport, la CNI, la CNIBE ou le permis de conduire est possible en moins d'une semaine alors qu'il nécessitait auparavant plusieurs mois, voire une année parfois.

Salima Ettouahria