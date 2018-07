Le taux de chômage à 11,1% : LÉGER RECUL

Le taux de chômage en Algérie a atteint 11,1% en avril 2018 contre 11,7% en septembre 2017, soit une baisse de 0,6 point entre les deux périodes, a appris hier l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). Quant au nombre de la population en chômage, il a été estimé à 1,378 million de personnes (contre 1,440 million de personnes en septembre 2017 et 1,508 million en avril 2017). Le taux de chômage a atteint les 9% chez les hommes, 19,5% chez les femmes et des disparités significatives sont observées selon l’âge, le niveau d’instruction et le diplôme obtenu. 26,4% des jeunes de 16-24 ans sont inactifs contre 28,3% en septembre 2017, soit un recul de 1,9 point. Par ailleurs, 680.000 chômeurs n’ont aucun diplôme, soit près de la moitié de la population en chômage. Les diplômés de la formation professionnelle constituent représentent 26,4% de cette population alors que les diplômés de l’enseignement 24,9%.

En moyenne, six chômeurs sur dix sont des chômeurs de longue durée (59,2%) cherchant un poste d’emploi depuis une année ou plus. Les chômeurs sont des personnes âgées de 16 à 59 ans, sans emploi et qui ont déclaré être disponibles et ont entrepris des démarches sur la période considérée, en vue de trouver une activité. Sur un autre plan, l'ONS signale qu'en avril 2018, le nombre de la population active a atteint 12,426 millions de personnes (contre 12,298 millions de personnes en septembre 2017). La population active (ou force de travail) est l'ensemble des personnes en âge de travailler et disponible sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'elles soient au chômage. Selon l'ONS, la situation du marché du travail en avril 2018 s'est caractérisée essentiellement par une augmentation du volume de la population active par rapport à septembre 2017, avec un solde positif de 128.000 personnes.

Il explique que cette variation est la résultante d’une augmentation plus conséquente du volume de la population occupée (avec un solde positif de 190.000), associée à une baisse du volume de la population à la recherche d’un emploi au cours de cette même période (une diminution de 62.000). Quant à la population occupée (personnes actives), elle a été estimée à 11,048 millions de personnes en avril dernier (contre 10,858 millions en septembre 2017). Les données sur la population active font ressortir une augmentation assez prononcée de la main d’œuvre masculine par rapport à septembre 2017, avec un solde positif de 180.000, alors du côté féminin il y a quasi-stagnation. Les femmes ont constitué 17,9% de la population occupée totale en avril 2018, précise l'ONS. En outre, il relève une augmentation du volume de l’emploi salarié, notamment le salariat non permanent par rapport à septembre 2017, avec un solde positif de 231.000, ainsi qu'une augmentation moins importante du volume des salariés permanents par rapport à septembre 2017 (hausse de 51.000), alors que le volume de l’auto-emploi (les employeurs et les indépendants) a baissé de 74.000 personnes.