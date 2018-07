Pour utilisation frauduleuse : Plus de 2.500 cartes Chifa bloquées à Mostaganem

Quelque 2.566 cartes «chiffa» ont été bloquées dans la wilaya de Mostaganem durant le 1er semestre de l’année en cours pour utilisation frauduleuse, a-t-on appris hier de la directrice locale de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Lors des «Portes ouvertes» sur l’utilisation rationnelle de la carte chiffa, Mme Tsouria Bahi a fait savoir que la CNAS de Mostaganem a procédé, durant la même période, à la récupération de 3,9 millions DA de la valeur des ordonnances médicales rejetées dont le montant global était de l’ordre de 8,3 millions DA. La même responsable a précisé que le blocage de ces cartes délivrées à des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes âgées et des retraités, a été notifié suite à son usage «abusif et exagéré» ou après un contrôle administratif et médical qui a révélé des prescriptions médicales non intégrées sur cette carte.

À ce phénomène de surexploitation des cartes «chiffa» qui coûte à la CNAS des sommes colossales affectant ses équilibres financiers, s’ajoute celui des congés de maladie et de complaisance injustifiés . Dans ce cadre, Mme Bahi a indiqué que la CNAS contrôle les congés de maladie déposés auprès de ses services notamment par le biais de visites inopinées menant au non-remboursement des frais. Les dépenses globales de la CNAS de Mostaganem ont atteint, l’année dernière, 4 milliards DA, dont 3 milliards représentant le remboursement des frais médicaux soit 74% des dépenses. La même responsable a souligné que le nombre d’ordonnances remboursées l’année dernière a dépassé le million dont 96% effectués par le système de la carte «Chiffa».

La CNAS de Mostaganem compte 233.000 assurés sociaux dont 217.000 détenteurs de la carte Chiffa, a ajouté la même responsable.