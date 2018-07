Système de Sécurité sociale : Rationaliser les dépenses de santé

Le système de la sécurité sociale couvre plus de 39 millions d’Algériens, soit 90% de la population et compte plus de 3,2 millions de retraités, a révélé hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale M. Mourad Zemali.

S’exprimant lors d’une rencontre CNAS-médecin-prescripteurs, organisée au Centre familiale de la CNAS à Ben Aknoun, sous le thème : «Agissons en parfaite synergie pour un partenariat durable», M. Zemali a indiqué que le lancement du système du tiers-payant via la carte «chifa», a bénéficié à plus de 38 millions de personnes en 2018. Concernant les dépenses de remboursement, celles-ci ont atteint 212 milliards de dinars en 2017 contre 20 milliards l’année 2000. Aussi, en vu de faciliter l’acquisition des médicaments aux malades, explique le ministre, la CNAS est conventionnée, dans le cadre du système du «tiers-payant», avec 11.241 pharmacies, à ce jour.

La sécurité sociale participe également selon le ministre, au financement des structures de santé à travers le forfait hôpitaux, estimé cette année à 80 milliards de dinars contre 57,81 milliards de dinars en 2014.

La CNAS est conventionnée avec des services sanitaires relevant du secteur privé, tels que les centres d’hémodialyse et de chirurgie cardiaque, le transport sanitaire, les équipements médicaux pour un montant de plus de 10 milliards de dinars. Le ministre n’a pas manqué de souligner les difficultés financières que connait le système de sécurité sociale et de retraite, précisant que celles-ci sont liées à plusieurs facteurs socio-économiques et démographiques.

De ce fait, le ministre a rappelé que «le gouvernement a mis en place durant cette décennie, un programme de réforme et de modernisation du système de sécurité sociale pour préserver ses équilibres financiers, assurer sa pérennité et l’adapter aux développements que connait le pays».

S’adressant aux praticiens de santé, le ministre a estimé que ces derniers sont partenaires de la sécurité sociale pour améliorer la prise en charge médicale des assurés sociaux, et partenaires en matière de rationalisation des dépenses de santé, sans porter atteinte aux droits des assurés notamment la qualité des soins.

M. Zemali a précisé également que son département «œuvre a éviter les dépassements dans la consommation des médicaments et traitements, les congés de maladies et les indemnités qui en résultent ».

À ce titre, le ministre a fait savoir que le nombre des ordonnances remboursées par la Caisse nationale des assurances sociales en 2017 atteint plus de 64,7 millions de prescriptions médicales. Quant aux indemnités journalières, celles-ci ont atteint selon le ministre, plus 14 millions en 2017 pour un montant de 16,8 milliards de dinars. Ces chiffres démontrent selon M. Zemali, l’existence de dépassements et d’un excès d’usage de ce droit par les assurés sociaux.

À cet effet, le ministre a souligné la nécessité de consolider la concertation entre les médecins-conseil relevant des structures de sécurité sociale et les médecins traitants afin de développer la prévention et promouvoir la qualité des soins au profit des malades et du coup, rationaliser les dépenses.



M. Tahar Hadjar : « De nouveaux programmes de médecine à la prochaine rentrée universitaire. »



Abdelkader Zemali a également mis en avant l’importance de la recherche scientifique en tant que mécanisme de réforme qui contribue de manière efficace à l’économie de santé, à la législation de la sécurité sociale et à trouver des méthodes innovantes de traitement et de prise en charge médicales à des prix raisonnables.

Présent à cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar a fait savoir que «l’Etat a consacré des sommes faramineuses pour développer les plans et programmes d’enseignement», précisant que «le défi de la qualité sera relevé avec la refonte, à partir de cette année, des programmes enseignés dans les universités», notamment pour les spécialités médecine et vétérinaire, et cela afin de les adapter aux avancées que connaissent ces deux branches. Le ministre a rappelé que les programmes de médecine n’ont pas connu de changement depuis 1971, soulignant que «l’actualisation des programmes est impérative vu le développement scientifique que connait le domaine médical».

Concernant le thème de la rencontre, il faut dire que la CNAS vise à travers cette initiative à instaurer une nouvelle approche de collaboration et d’entraide avec les prescripteurs et de créer une passerelle de communication entre la CNAS et les médecins prescripteurs afin d’assurer une meilleure prise en charge des assurés sociaux en matière de soins de santé.

Plus de 200 médecins prescripteurs des secteurs public et privé ont pris part à cette rencontre pour débattre d’un nombre de thème dont, «la responsabilité médicale», «la complémentarité entre la CNAS et les médecins prescripteur au service de l’assuré social», «les médicaments génériques», «le diabète, l’hypertension artérielle, la prise en charge de l’asthme» et d’autres thèmes en relation avec la prise en charge et la prescription médicales.

Salima Ettouahria

L’état accompagne la création de micro-entreprises

Le ministre du Travail, M. Zemali, a affirmé lundi à Skikda que l’Etat reste «déterminé» à poursuivre l’accompagnement des jeunes pour la création de micro-entreprises. Lors de sa visite à une micro-entreprise créée dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej), le ministre a relevé que «ces dispositifs d’aide à l’emploi ont diffusé l’esprit entrepreneurial parmi les jeunes et ont porté leurs fruits en participant à la création de richesses et d’emplois». Concernant les métiers pénibles et leur classification,

M. Zemali a indiqué qu’«une commission technique a été créée il y 7 mois et œuvre d’une manière régulière à étudier et élaborer les critères définissant et classifiant les métiers pénibles», assurant qu’«il y aura concertation avec les divers partenaires économiques et sociaux et les représentants de la société civile pour parvenir à un consensus sur ces métiers». «La liste des métiers pénibles élaborée sera préliminaire, tenant compte de l’évolution des sciences et des technologies», a ajouté le ministre. Il a exhorté les entreprises économiques à procéder à la permanisation des jeunes travaillant dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. Il a également estimé que «la décision de geler la permanisation au niveau des administrations est due au fait que cette opération est soumise à diverses lois et concours, assurant que le ministère de tutelle tente de transférer ces travailleurs vers le secteur économique» et encourage, en même temps, les jeunes à faire preuve d’initiative et créer leurs propres micro-entreprises que le ministère, a-t-il indiqué, est disposé à accompagner. M. Zemali a estimé que la Caisse nationale des retraites (CNR) se trouve en situation de «déséquilibre financier» pour diverses causes et fait face à «un déficit d’environ 50 %». L’Etat algérien est intervenu courant 2018 pour affecter environ 500 milliards DA pour couvrir ce déficit, a ajouté M. Zemali qui a fait état de grands efforts déployés au niveau du système de sécurité sociale pour trouver d’autres modes de financement de cette caisse.