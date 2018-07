Accueil des voyageurs à l’aéroport d’Oran : Nette amélioration

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de la communauté, relevant de l’APN, Abdelhamid Si Affif, a estimé hier à Oran que les conditions d’accueil des voyageurs au niveau de l’aéroport d’Oran Ahmed- Benbella connaissent des améliorations. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite des 14 membres de cette commission, venus s'enquérir des conditions d'accueil des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, au niveau de l’aéroport d’Oran, M. Si Afif a affirmé avoir constaté des "améliorations" dans la qualité d’accueil des voyageurs. "Ces améliorations sont les fruits des efforts déployés, conformément aux directives du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour garantir les meilleures conditions d’accueil à notre communauté établie à l’étranger", a-t-il noté. Plusieurs mesures et facilitations ont été adoptées pour accueillir la communauté algérienne dans les meilleures conditions, au niveau de l’aéroport d’Oran, telles que le couloir vert réservé aux familles et aux personnes âgées, le couloir d’urgence et la multiplication des scanners pour un contrôle plus rapide et plus efficace, a expliqué le directeur régional des douanes, Issolah Noureddine, lors d’une réunion de la commission avec les responsables du secteur. Le même responsable a relevé que l’amélioration des conditions d’accueil s’explique par la désignation de personnels récemment formés, au niveau des guichets, en mesure d’accueillir et d'accompagner les voyageurs, la mise en place d’un site internet pour effectuer les déclarations des devises et le lancement d’un numéro vert (1023).