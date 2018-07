ASSOCIATION DES COMITéS NATIONAUX OLYMPIQUES EN AFRIQUE : Le Chef de l’état décoré de l'ordre du mérite olympique

Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika va être décoré de l'Ordre du mérite olympique de l'Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), a annoncé lundi à Alger le secrétaire général de l'instance africaine, Mahmoud Aboukacem. "Le bureau exécutif de l'ACNOA réuni jeudi matin a décidé d'attribuer l'Ordre du mérite olympique au Président Abdelaziz Bouteflika", a déclaré Aboukacem en marge du point de presse du comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse qui ont débuté hier à Alger. La cérémonie de remise se déroulera en marge de la cérémonie d'ouverture des JAJ-2018, prévue aujourd’hui au stade du 5-Juillet à Alger.



EN RECONNAISSANCE à LEURS EFFORTS

Les ministres Hattab et Feraoun honorés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun ont été honorés, hier à Alger, par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA). Les deux ministres ont reçu chacun un médaillon et un pin's, en guise de reconnaissance aux efforts consentis pour "la promotion et le développement du sport à travers des initiatives louables envers la jeunesse". Outre ces distinctions, l'instance a décoré plusieurs sportives du continent de l'Ordre du mérite Olympique africain, pour leur investissement "corps et âme" au rayonnement de leur sport national.

La première distinction a été remise à Aïcha Ali Garad, l'actuelle présidente du Comité olympique et sportif de Djibouti et membre de plusieurs commissions au sein du Comité international olympique (CIO). En tant qu'athlète, Ali Garad était joueuse et capitaine de l'équipe nationale de handball de son pays. Autre distinction, celle de la Lesothonienne Matlohang Moiloa-Ramoqopo qui a été une des premières femmes à être élue présidente d'un Comité olympique et sportif en Afrique (en 2009) et l'est toujours pour un 3e mandat. Elle a été honorée pour sa "bonne gouvernance pour l'amélioration du sport dans son pays et la promotion de l'Olympisme au Lesotho, en créant un environnement propice aux bonnes performances".

De son côté, la présidente du Comité olympique du Cap-Vert, Filomena Fortes, a été distinguée pour les "grandes avancées" du sport capverdien réalisées sous sa présidence, dont la diffusion des valeurs olympiques dans la société capverdienne à travers des projets sociaux, entre autres. "Je suis fière de cette distinction d'autant plus qu'elle intervient dans une heureuse circonstance, celle de la célébration du 29e anniversaire de la naissance du Comité olympique capverdien", s'est réjouie Filomena Fortes.