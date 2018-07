TP Mazembé (RD Congo) 1 – MC Alger 0 : Désillusion mouloudéene

Le Mouloudia Club d’Alger n’a pas réussi sa sortie hier après-midi en Ligue des Champions Africaine (LDC), face au TP Mazembé à l’occasion de la 3e journée du groupe B.

Il a concédé une amère défaite dans les ultimes minutes de la rencontre. Vraiment de quoi se tirer les cheveux !!! Les Algérois semblaient pourtant tenir le match par le bon bout avant de vivre une réelle désillusion au final.

Tout le contraire du TP Mazembé qui a réussi à se montrer réaliste, à un moment crucial du match, en plantant un but victorieux au moment où l’on se dirigeait vers un match nul à deux minutes du coup de sifflet final de l’arbitre, coupant ainsi les jambes des Mouloudéens qui n’en revenaient pas (88’). Pourtant Tebbi rentré en 2e mi-temps a failli égaliser dans le temps additionnel (90’+2). Les Congolais qui ont dominé la seconde période ont eu de la patience et ne se sont pas précipités. Ils y ont cru jusqu’au bout, riche de leur vécu et de leur grande expérience dans les compétitions continentales. Ils ont mené une attaque rapide ponctuée par Elia lancé dans le dos de Hachoud et qui avec métier trompe Chaâl. Incorporé en cours de jeu (63’), Elia a réussi à donner la victoire aux siens. Coaching gagnant donc de l’entraineur du TP Mazembé Mihayo. Le match a été tendu, voir crispé notamment en première période où la prudence était de mise de part et d’autre. La 2e période beaucoup plus haletante avec plus de mouvements offensifs de part et d’autre. Le TPM a réussi donc l’essentiel en arrachant in-extrémis et dans les toutes dernières minutes du match à secouer les filets. Au grand dam des camarades de Azzi, qui croyaient dur comme fer au point du match nul, avec lequel ils espéraient rentrer au pays. Grâce à cette victoire, sa troisième après autant de journées disputées jusque-là, le TPM conforte sa position en tête du classement du groupe avec 9 points, avec cinq longueurs d’avance sur son poursuivant direct le MCA. Le Mouloudia regagne le pays bredouille. Il devra faire beaucoup mieux et gagner ses deux matches à domicile face à ce même TPM, puis à l’ES Sétif, et négocier au mieux son déplacement au Maroc face au Difaâ Jadidi pour espérer arrcher l’une des deux premières place du groupe qualificatives aux quarts de finale. Souibaah (56’), Hachoud (82’) et Chaâl (87’) ont écopé chacun d’un avertissement brandi par l’arbitre angolais Martins de Carvalho. Bernard Casoni a fait confiance au onze suivant au coup d’envoi de la rencontre : Chaâl, Hachoud, Azzi, Bouhenna, Demmou , Dieng, Amada (Bourdim 90’+2’), Bendebka , Derrardja, Souibaah (Benothmane 86’), Nekkache (Tebbi 77’).

Mohamed-Amine Azzouz