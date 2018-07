Renforcer le partenariat dans le bassin de Berkine : Sonatrach et Eni signent un accord

Le P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumem Ould Kaddour et l’administrateur délégué du groupe italien Eni, Claudio Descalzi, ont signé hier à Milan un accord qui marque une étape supplémentaire pour le renfoncement du partenariat dans le bassin de Berkine, en synergie avec les installations existantes de BRN (bloc 403) et MLE (bloc 405b), avec pour objectif de réaliser un gashub dans la zone, a indiqué un communiqué de Sonatrach.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé le mois d’avril à l’occasion de la tenue des «11èmes Journées Scientifiques et Techniques de Sonatrach» qui se sont déroulées à Oran, a précisé la même source. Il vise à réaliser un ambitieux programme de relance des activités d'exploration et de développement dans la zone, à travers l'optimisation des infrastructures existantes en synergie avec celles de la prochaine réalisation: la mise en pose d'une ligne de 180 km qui va connecter en fast-track les assets de BRN avec les installations de MLE qui deviendra le gas-hub dudit bassin. En outre, Sonatrach et Eni ont convenu des conditions commerciales pour l’année 2018-2019 en ligne avec le marché du gaz.

Les deux groupes ont convenu d’entreprendre une négociation commerciale avec l’objectif d’évaluer la prorogation de la fourniture du gaz au-delà de l'échéance contractuelle en 2019, dans le cadre du renforcement de leur coopération et partenariat, a ajouté le communiqué.

Selon la même source, l'administrateur délégué d'Eni a déclaré : «Il s’agit d’un pas en avant dans le parcours stratégique d’expansion de nos activités upstream en Algérie et dans la renégociation de la part de Eni des contrats de fourniture gaz à long terme et marque aussi l’esprit de forte collaboration entre Sonatrach et Eni, qui est en train de se développer dans les différents domaines, de l’exploration au développement de nouveaux projets gaz et dans le cadre des énergies renouvelables». Sonatrach et Eni ont également convenu de renforcer leur coopération dans le secteur pétrochimique, dans l'énergie renouvelable, dans les projets offshores de l'Algérie et dans d’autres opportunités de coopération internationales, a précisé le communiqué.