Saison estivale : plan d’urgence pour assurer l’alimentation en eau potable

Selon les prévisions du secteur, le taux de distribution quotidienne d'eau potable atteindra les 74% dans 792 communes en ce mois de juillet, alors que ce taux ne dépassait pas les 68% dans 642 communes au mois de juin dernier.

«Le ministère des ressources en eau procédera au cours de cette semaine, au lancement d’un bon nombre de projets d’alimentation en eau potable dans certaines communes qui connaissent un déficit «, c’est ce qu’a déclaré le Directeur de l'alimentation en eau potable auprès du ministère des Ressource en eau, M. Omar Bougueroua.

Dans une déclaration à la presse, M. Bougueroua a indiqué que le problème d’alimentation de certaines communes en eau potable est, en fait, dû à une mauvaise gestion du réseau et aux travaux de maintenance qui se font de manière périodique, précisant que « la situation a été maitrisée dans 280 nouvelles communes qui étaient déficitaires jusque là «, et que 87 autres seront alimentées en eau potable avant la fin de ce mois de juillet. Le responsable a, dans ce sillage, évoqué le plan d’urgence mis en œuvre en collaboration avec les services de l’intérieur et des collectivités locales, visant à mettre fin aux longues perturbations d’alimentation en eau potable pouvant survenir durant la saison estivale. « Ce plan concerne 25 wilayas du pays et prévoit le lancement de nouvelles opération de transferts des eaux des barrages et la réalisation des puits et de stations de pompage pour assurer une alimentation durable en eau potable», a-t-il expliqué. Poursuivant ses propos, M. Bougueroua a indiqué que « le gouvernement a consacré une enveloppe financière supplémentaire de 31 milliards dinars pour la mise en œuvre de ce plan d’urgence «, faisant part du lancement de quatre projets d'investissement au niveau de quatre barrages. Selon le même responsable, ces projets comportent, entre autres, la réalisation de nouveau puits, la réhabilitation de ceux existant déjà, ainsi que de la rénovation de stations de pompage et la mise à niveau des réseaux de canalisations.



Des mesures pour lutter contre les déperditions



M. Bougueroua prévoit une augmentation du taux de distribution quotidienne d'eau potable, qui atteindra pour ce mois de juillet les 74% dans 792 communes, faisant savoir dans ce contexte, que ce taux ne dépassait pas les 68% dans 642 communes en juin dernier.

En comparant à la même période de l’année passé, le directeur du département de l’AEP a indiqué que taux de couverture en matière d’alimentation en eau potable s’élevait à 36% à travers 367 communes en juin 2017, précisant que cette année a tout de même vu la réalisation de plusieurs projets pour faire face au stress hydrique chronique qui caractérise notre pays depuis plusieurs décennies.

Le responsable a évoqué dans ce contexte, les mesures prises par le secteur des ressources en eau en vue d’économiser ce précieux liquide. A cet effet, il a indiqué qu’un volume de 10,6 milliards de m3 est consommé, annuellement, dans le pays à raison de 7 milliards de m3 pour l'agriculture, de 3,2 milliards de m3 pour l'alimentation en eau potable (AEP) et de 0,4 milliard de m3 pour le secteur industriel.

Pour rationaliser la consommation en eau, dira M. Bougueroua, « le secteur des Ressources en eau a lancé là aussi, simultanément, 4 grandes actions dont celles visant à réduire les déperditions en eau et à lutter contre son utilisation illicite.

Il s’agit, pour le responsable, de la réhabilitation et la modernisation des réseaux de distribution de l'eau potable au niveau national pour minimiser les pertes. Concernant la deuxième action, M. Bougueroua, fait part de la réparation des fuites par les établissements concernés par l'alimentation en eau potable telles que l'Algérienne des eaux (ADE), la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (Seaal) et la Société des eaux d'Oran (Seor).



Assurer une alimentation de 24h dans les grandes villes et de 8h par jour, pour les autres régions



Pour ce qui est de la troisième action, le directeur de l’AEP a indiqué que celle ci porte sur l'éradication des branchements illicites aux canalisations de distribution de l'eau. Pour lui, cette action très importante que le secteur a pris en charge par l'installation d'un dispositif opérationnel avec des cellules de veille et de surveillance installées au niveau des 48 wilayas, et ce, au même titre que les réparations de fuites. En quatrième lieu, il a fait part de l'installation de compteurs d'eau dans les lieux où leur absence est relevée, permettant ainsi de facturer sa consommation. Il convient de rappeler que le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib avait indiqué, auparavant, que toutes les opérations projetées ou financées, tendent à réduire le taux de pertes en eau qui est actuellement de l’ordre de 30%. « D’ici 2030 nous ramèneront le taux de fuites à un taux acceptable qui se situe entre 18 à 20%» « a affirmé le ministre dans une déclaration. Il avait, par ailleurs, instruits les directeurs centraux des wilayas et les responsables de l’Algérienne des eaux (ADE) à l’effet, de veiller au bon fonctionnement du service public afin d'assurer correctement l'alimentation en eau potable en particulier dans les wilayas du sud et des hauts plateaux.

L’objectif étant d’assurer une alimentation de 24h dans les grandes villes et de pas moins 8h par jour, pour les autres régions.

Le ministre a également, insisté sur le fait que les travaux d’entretiens responsables des coupures d’eau ne devront pas dépasser les 24 heures pour ne pas pénaliser la population.

« Les opérations d'entretien et de réparation de fuites d'eau devront absolument se faire en moins de 24h « a-t-il dit, précisant néanmoins qu'une telle opération se fait parfois en trois jours .

Kamélia Hadjib