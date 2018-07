championnat de calcul mental : Plus de 2.000 enfants attendus

Plus de 2.000 enfants, de 5 à 15 ans, participeront, jeudi prochain au palais des Expositions à Alger, à «la première édition» du championnat d'Algérie de calcul mental qualifiant au championnat du monde, prévu le 5 août prochain au Japon, a-t-on appris hier des organisateurs.

Le président du championnat, Haïthem Charef, a déclaré à l'APS que «la première édition du championnat d'Algérie de calcul mental qualifiant au championnat du monde au Japon 2018 verra la participation de plus de 2.000 enfants venus des différentes wilayas du pays», indiquant que «les wilayas de l'Est, à l'instar de la wilaya d'Annaba, auront la part du lion en termes de nombre des participants».

«Cette manifestation, première du genre, qui se déroule sous le Haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est organisée par le Forum national des générations contemporaines en coordination avec la Fondation des amis de la vie spécialisée dans la formation et l’entraînement des enfants», a précisé le même responsable. Les résultats du championnat seront connus jeudi, où une commission composée de 200 correcteurs et surveillants procédera à la sélection «d'une quinzaine d'enfants et leurs entraîneurs, pour participer au championnat du monde de calcul mental par le boulier japonais (le soroban) au Japon», a ajouté M. Charef.

Selon M. Charef, l'objectif de cette activité (le calcul mental par le boulier japonais) est le développement de la confiance en soi chez l'enfant et le renforcement de l'équilibre mental de l'enfant.

À rappeler que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a souligné, dimanche dernier à Mostaganem, la nécessité de promouvoir en Algérie l’enseignement des mathématiques. Intervenant en ouverture du 70e congrès de la Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement des mathématiques, le ministre a insisté sur le «développement des méthodes d'enseignement des mathématique et l'encouragement des étudiants à opter pour cette science fondamentale». Une cinquante d’experts venus de 25 pays participent à ce rendez-vous scientifique abrité par l’université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem. Dans ce contexte, M. Hadjar a rappelé que son département a permis aux bacheliers de la série mathématiques d’accéder à toutes les branches et spécialités universitaires. «Nous œuvrons à revoir les méthodes d’orientation des étudiants afin de les encourager à opter pour cette science», a-t-il indiqué.

«Nous déployons également des efforts pour assurer une formation adéquate et de qualité aux formateurs, au niveau des universités du pays et des écoles supérieures des enseignants, en assurant les méthodes et les moyens pédagogiques les plus modernes», a encore assuré le ministre.

Pour sa part, Cheikh Khaled Bentounès, président de l’Association internationale soufie Alawia (AISA), initiatrice de cette manifestation, a affirmé que ce colloque est une occasion idoine pour tisser et renforcer les relations entre les différents pays du monde, mutualiser les capacités et les énergies de chaque pays, afin d’échanger les connaissances et les expériences dans le but de développer la société de demain, celle du vivre ensemble dans la paix.

«Ce colloque nous interpelle à soulever la question de la relation des mathématiques avec le vivre ensemble, surtout que cette science est présente dans tous les domaines et organise notre vie sans qu’on s’en rende compte», a-t-il précisé, estimant que «le défi de cette rencontre est d’initier une méthodologie de la vie, une vision d’unificatrice d’une pédagogie, basée sur le modèle du vivre et travailler ensemble». Les participants ont appelé, lors de cette rencontre, «à porter l’idée de la paix et de l’espoir, et la diffuser à une large échelle dans les universités et dans tous les pays, afin d’initier et d'impulser une nouvelle dynamique du vivre ensemble qui se développe de jour en jour».

Ce congrès international, organisé pour la première fois hors du continent européen, s’inscrit dans le cadre des festivités de l’Algérie marquant la Journée mondiale du vivre ensemble (16 mai).

Placée sur le thème : «Mathématiques et vivre ensemble», la rencontre enregistre la participation de 110 inspecteurs du secteur de l’Éducation nationale. Plusieurs thématiques seront abordées, lors de ce congrès, comme «Mathématiques et vivre ensemble», «Mathématiques et développement durable», «Les mathématiques et les autres sciences», «Mathématiques transfrontières».

La CIEAEM travaille, depuis sa création, à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques, sujet qui interpelle les responsables du secteur confrontés à un «inquiétant décrochage» des élèves en ce qui concerne les mathématiques.

Les organisateurs soulignent que les participants mettront en exergue, lors de ce congrès, l’apport des savants musulmans au développement des mathématiques au 9e siècle de l’ère chrétienne dans les domaines de l’algèbre, de la géométrie, des algorithmes et de la conception des chiffres, fondements du développement scientifique et technologique actuel.