Baccalauréat 2018 : Les résultats annoncés demain

La nouvelle a été rendue publique par Mme Nouria Benghabrit, hier, via ses comptes Twitter et Facebook. En effet, il est possible que tout un chacun consulte les résultats sur le site électronique de l'Office national des examens et concours.

Pour rappel, quelque 300.000 enseignants ont été mobilisés pour assurer la correction des copies des épreuves du baccalauréat de pas moins de 709.448 candidats, dont 40% sont des candidats libres. Les corrections des copies des candidats ont été faites dans les 70 centres de correction. La ministre avait indiqué que le facteur de la «difficulté de certaines questions» sera pris en considération dans les notes et évaluations des réponses.

L’opération de correction a été entamée le 27 juin dernier, soit juste après la fin des épreuves du baccalauréat qui se sont déroulées, faut-il le rappeler, du 20 au 25 du même mois. Selon les données du ministère de l’Éducation nationale, le nombre de candidats aux besoins spécifiques était de 400, dont 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Le nombre de candidats de nationalités étrangères qui ont eu à passer cet examen en Algérie était de 849. Dans une de ses déclarations à la presse, Mme Benghabrit avait estimé que «l'épreuve s'est déroulée dans d'excellentes conditions à l'échelle nationale». S'agissant des coupures de l'internet, la première responsable du secteur a considéré que cette mesure constituait «une solution temporaire», en attendant de trouver des solutions adéquates et définitives aux fuites et à la fraude, soulignant que ces coupures n'affecteraient par les entreprises économiques informées à l'avance des périodes de coupure. Par ailleurs, dans le souci d’éviter la triche et la fuite des sujets, le département de Mme Benghabrit a mis en place un dispositif de surveillance des épreuves ultrasécurisé, pour assurer un bon déroulement des épreuves, et cela à travers une collaboration restreinte avec le ministère de l’Intérieur, et celui de la Défense nationale. La sécurisation de cet examen a commencé d’abord au niveau de l’Office national des examens et concours (ONEC), mis sous surveillance vidéo et lequel a bénéficié cette année d’«une remise à niveau», grâce aux moyens financiers consentis par les pouvoirs publics, pour améliorer les conditions de vie des personnels mis en quarantaine. En outre, le ministère de l’Éducation a pris, pour cette session, des mesures qui consistent en la séparation des candidats libres de ceux qui sont scolarisés, pour lutter contre la fraude et éviter les cas de triche, et assurer, ainsi, l’égalité des chances entre tous les candidats.Le ministère a tenu, dans ce contexte, à rassure tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps. Il convient de noter que dans le cadre des préparatifs relatifs à l’examen du baccalauréat, session juin 2018, il a été décidé de maintenir les dispositions de la session 2017, notamment en matière d’élaboration de sujets d’examen. Les préinscriptions des futurs bacheliers auront lieu du 26 au 30 juillet, soit une semaine après la publication des résultats du baccalauréat sur le site internet de l’ONEC et leur affichage au niveau des lycées. Durant cette période, les futurs bacheliers auront également droit, du 24 au 30 du mois en cours, à la tenue de journées portes ouvertes sur l’université, pour pouvoir s’imprégner des différentes modalités d’enseignement de chaque filière et spécialités proposées pour leur cursus universitaire.

La rentrée universitaire 2018-2019 est, quant a elle, arrêtée au 15 septembre prochain. Pour cette session, 202 candidats à ces épreuves ont été exclus au niveau national, pour cause de retard non justifié durant les trois premiers jours de l'examen, alors que 353 cas de triche ont été enregistrés, dont 83% concernaient des candidats libres, a fait savoir le ministère de l'Éducation nationale.

Il y a lieu de rappeler que le taux global de réussite de l’année 2017 était de 56,07%. Ce qui représente une hausse de près de 7% par rapport à 2016, où il était de 49,79%.

Sarah A. Benali Cherif