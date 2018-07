A notre forum de la mémoire : Mandela et l’Algérie, des liens très étroits

«L'Algérie a été une source d'inspiration au plan diplomatique pour Mandela dans sa lutte contre la politique raciste et discriminatoire pratiquée par le régime de l'apartheid.» Tels sont, en substance, les propos de M. Noureddine Djoudi, qui s’exprimait hier au Forum de la mémoire d’El Moudjahid, consacré à la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela. Une journée qui coïncide, cette année, avec le 100e anniversaire de la naissance de l’icône de la lutte contre l’apartheid. En effet, l’officier de l’ALN et ancien ambassadeur de l’Algérie en Afrique du Sud, Noureddine Djoudi, qui a servi d’interprète à Nelson Mandela, lors de son passage en Algérie en 1962, se souvient de sa rencontre avec «Madiba», pour dire que «le mérite revient à Si Djamel (Chérif Belkacem) d’avoir accompagné le futur leader lors de ses entraînements».

M. Djoudi, qui a voulu «rétablir une vérité historique», a dit que d’une manière ou d’une autre, «Chérif Belkacem est celui qui a exercé une influence sur Mandela, qui a reçu une formation de chef et de futur leader. Cette influence sera décisive dans la réorientation de la stratégie de l’ANC (African National Congress) dans sa lutte contre le système apartheid». L’ancien diplomate, qui a signalé la synergie des luttes des Algériens contre le colonialisme français et les Sud-Africains contre l’apartheid, a également évoqué «le rôle fondamentale qu’a joué l’Algérie dans la consécration de la lutte anti-apartheid comme cause juste». Il n’a pas manqué de rappeler dans ce contexte, le conseil donné par des révolutionnaires algériens à Mandela quant à « la nécessité d’avoir une diplomatie active en parallèle à la lutte armée, pour faire résonner la voix de l’Afrique du sud dans le monde».

La mobilisation diplomatique de l’Algérie pour les causes justes en ce temps là, était très active. Noureddine Djoudi est revenu à cette dimension qui a toujours caractérisé la diplomatie algérienne, qui, « grâce à l’engagement soutenu de M. Abdelaziz Bouteflika qui présidait en cette année de 1974, la 29e session de l’assemblé générale de l’ONU, a obtenu la mise au ban par la communauté internationale, du régime de l’apartheid sud-africain «. Cela, malgré, ajoute-t-il « la tentative de remise en question du (Roaming) de cette décision, votée à l’unanimité «.



Succès remarquable pour la diplomatie algérienne, et un pas en avant pour les sud africains qui ont obtenu gain de cause



L’intervenant est ensuite revenu sur sa nomination comme représentant de l’Algérie en Afrique de sud durant la période post- apartheid pour rappeler que «l’Algérie indépendante a toujours été au côté des causes justes des peuples pour l’autodétermination». Prenant la parole à son tour, l’ambassadeur Sud Africain en Algérie Dennis Thokozani Dlomo, est revenu sur la fameuse sentence de Madiba : «C’est l’ALN qui a fait de moi un homme», en disant que la répression coloniale en Algérie et le système de l’apartheid étaient identiques. «C’est pourquoi le passage de Mandela en Algérie est une étape important dans la lutte anti-apartheid». a-t-il dit, précisant que «Madiba est venu en Algérie en tant que simple soldat. Il est revenu au pays, comme leader», et de poursuivre «nous resterons éternellement reconnaissants à l’Algérie». Pour sa part, M. Eric Overvest, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Algérie, a préféré évoquer, « l’appui diplomatique apporté par l’Algérie en faveur du droit inaliénable à l’autodétermination des peuples, notamment, dans le cadre du multilatéralisme et en particulier des organes des Nations Unies». Selon lui, en raison de sa politique d'apartheid, l'Afrique du Sud était menacée d'exclusion par le Conseil de sécurité de l'ONU, «toutefois une résolution dans ce sens n'a finalement pas été adoptée par le Conseil», a-t-il rappelé. Rappelant les tenants de la 29e session de l'Assemblée générale de ce fameux mois de septembre 1974, présidée par M. Abdelaziz Bouteflika, il dira que les Etats membres se sont saisis de la question de la relation de l'Afrique du Sud avec les Nations Unies et adopté une résolution soulignant que la politique d'apartheid et de discrimination raciale de l'Afrique du Sud était en violation avec les principes de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et, de ce fait, ont demandé au Conseil de sécurité de se ressaisir urgemment de la question du statut de l'Afrique du Sud au sein de l'Organisation.



Bouteflika, l’homme par qui l’apartheid a été désavoué à l’ONU en 1974

Lors de cette même session, les Etats membres ont également adopté une résolution appelant tous les Etats à contribuer activement aux Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'Afrique du Sud, en vue d'apporter une assistance humaine aux personnes persécutées et ont recommandé d'imposer un embargo sur l'armement en direction de l'Afrique du Sud, ainsi que son exclusion totale de toute participation aux organisations et conférence internationales placées sous l'égide des Nations Unies. Aussi, « cette rencontre à l'occasion de la Journée internationale dédiée à Nelson Mandela «est certainement un rappel de l'engagement de ce leader et militant des droits de l'Homme pour la liberté et l'égalité, mais aussi un rappel du soutien indéfectible de l'Algérie pour une cause juste qu'est l'autodétermination des peuples», a fait observer M. Evervest. A la fin de la rencontre, l’orateur a tenu à rendre hommage à Nelson Mandela qu'il considère comme «une icône africaine de par son courage, son parcours et ses idéaux et qui a changé bien plus que le destin de son pays», mettant en avant «la solidarité de l'Algérie avec la lutte de libération du peuple sud-africain».

«Il n'y a aucun doute que Nelson Mandela affectionnait particulièrement l'Algérie, considérée à l'époque comme un pays modèle en matière de libération», a-t-il souligné, relevant que l'Algérie «est très vite devenue sa seconde patrie». Il est utile de rappeler que l’ONU a consacré depuis 2009, une journée internationale en hommage à Nelson Mandela, célébrée le 18 juillet de chaque année. Pour célébrer le centenaire de naissance de Nelson Mandela il est prévu l’organisation d’un «sommet de la paix Nelson Mandela». En Algérie, l’association Sidra et l’ambassade de l’Afrique du Sud organiseront une action de bénévolat pour le nettoyage de la plage Kario à Sidi Fredj dès demain. L’ancien officier de l’ALN Noureddine Djoudi a été honoré à cette occasion par l’association Machaâl Echahid.

Tahar Kaidi



Une question à l’ambassadeur de l’Afrique du Sud

« Ce qui nous réunit incontestablement dans ce monde, c’est la paix «Excellence, l’Algérie a réussi à consacrer le principe du « vivre ensemble en paix « comme une ligne à suivre pour un monde sans haine, cela s’accorde avec l’appel de Nelson Mandela à «faire du monde un meilleur endroit pour vivre» ?

Dennis Thokozani Dlomo : Bien sûr, cela va de pair. Nelson Mandela a dédié sa vie pour la réconciliation, le rétablissement de la justice, la non-discrimination, et la prospérité, « le vivre ensemble en paix « est ce qui permettra de réaliser aussi ces idéaux à l’échelle globale pour faire de notre monde un meilleur endroit. Nous cherchons ce qui nous réunit dans ce monde, et c’est incontestablement, la paix ! T. K.