Conférence de presse de m. Ould-abbès : Critique des partisans de « la transition »

Le secrétaire général du FLN, M. Djamel Ould-Abbès, a réuni hier, au siège du parti à Alger, les cadres et les élus de sa formation au niveau de la capitale.

Il a énuméré à l’endroit de ces derniers une série d’orientations et de directives se rapportant «à la mobilisation et la vigilance de la base militante du parti en prévision de sénatoriales prévues en décembre, mais aussi et surtout la présidentielle de 2019». «Ce scrutin est déterminant pour l’avenir du pays», dit d’entrée M. Ould- Abbès. «Au FLN, de la base au sommet du parti, notre dénominateur commun est le programme du Président de la République», ajoute-t-il, non sans réitérer son appel, une nouvelle fois, à M. Bouteflika, à «poursuivre son œuvre à la tête de l’État». «Le dernier mot lui appartient», a-t-il tenu toutefois à préciser, rappelant que le parti s’est lancé dans l’élaboration du bilan des réalisations multiples et variées durant les 20 années de «gouvernance judicieuse et éclairée du Chef de l’État». «Nous avons assemblé tous les éléments de ce bilan et entamons actuellement la dernière étape de son élaboration, celle relative à sa classification domaine par domaine», dit, à ce propos, le conférencier. Le SG du FLN a eu à s’exprimer par ailleurs sur des questions de politique nationale en renouvelant à chacune de ses réponses aux questions des journalises, sa «loyauté et fidélité» au Président de la République.

Invité à commenter les derniers changements intervenus à la tête des institutions de sécurité (DGSN et Gendarmerie nationale), décidés par le Chef de l’État, il fera savoir que «ces changements relèvent des prérogatives de M. Bouteflika, et ses décisions en la matière s’appliquent et ne se discutent pas». «Ce sont de décisions prises de façon souveraine et sur la base de données dont seul le Président de la République peut être en possession», a-t-il ajouté.

Dans la même lignée, et pour couper court aux rumeurs et aux ouï-dire évoquant l’éventualité d’un remaniement du gouvernement les jours à venir, là encore, le SG du FLN a tenu à mettre en exergue le fait que tout changement dans l’Exécutif relève des prérogatives du Premier magistrat du pays. «Le Président décide et le FLN prend acte et s’applique», a-t-il soutenu. Dans cette même optique, il précise qu’en sa qualité de responsable du FLN, il n’a «jamais été invité ni à la présidence ni ailleurs, pour une quelconque concertation traitant de la formation du prochain gouvernement», démenant ainsi la tenue même de ce genre de rencontres, comme cela a été supposé par certains titres de la presse.



L’ANP, à sa tête M. Gaïd Salah, est « une ligne rouge »



Sur un autre volet, M. Ould-Abbès a également insisté sur le fait que l’ANP demeure «une ligne rouge» à respecter en tant que telle par l’ensemble des partis formant l’échiquier politique. Sa réplique ne souffrant aucune équivoque est adressée au président de MSP ayant sollicité tout récemment l’institution militaire pour apporter sa contribution à ce que le chef de ce parti d’obédience islamistes désigne en termes de «transition démocratique».

«Nous ne sommes pas dans une république bananière», lui répond vertement le SG du FLN, assurant que l’ancrage démocratique est une réalité indéniable en Algérie, laquelle réalité est consolidée et promue sous l’égide et la gouvernance judicieuse du Président de la République. Le Chef de l’État, rappelle encore M. Ould-Abbès, a toujours été élu sur la base de suffrages universels et de scrutins pluralistes, au terme desquels M. Bouteflika a eu à triompher sur ses concurrents.

Il a qualifié par ailleurs de «non-événement», l’agitation de certaines entités partisanes pour qui le Président de la République ne devrait pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. «Les auteurs de ce genre d’appels sont tout juste en quête d’aura médiatique. Ils veulent émerger et cherche à se placer sous les feux de la rampe. En tout cas, leur agitation est un non-événement», dit-il. «Au FLN, nous sommes des politiques nobles, et nous demeurons fidèles au Président M. Abdelaziz Bouteflika qui est également président du parti» dit encore M. Ould-Abbès, dans une allusion claire à ceux qui, à un moment ou un autre, ont «trahi» leur engagement aux côtés du Chef de l’État. Pour revenir à ses instructions faites l’adresse des cadres et élus du parti à Alger, il a notamment recommandé aux responsables des 57 kasmas de la capitale de s’ouvrir davantage au profit des militants et des sympathisants du FLN, d’aller à la rencontre de ces derniers, à travers, notamment, des rassemblements visant «l’élargissement et la consolidation de la base militante et du renforcement du front autour du Chef de l’État, fédérateur du parti», a-t-il dit.

Karim Aoudia