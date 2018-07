Alger : Arrestation de plus 3.800 individus en juin dernier

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté, en juin dernier, plus de 3.800 individus impliqués dans des affaires criminelles liées à la détention et à la consommation de drogues et de comprimés psychotropes et au port d'armes blanches prohibées et effectué plus de 3.000 retraits de permis de conduire, a indiqué, lundi, un communiqué de ce corps de sécurité.

Les services de sûreté ont traité en juin dernier 3.409 affaires entraînant l'arrestation de 3.835 individus et leur présentation devant les juridictions compétentes, ajoute le communiqué, citant 1.813 affaires liées à la détention et à la consommation de drogues et de comprimés psychotropes.

Les mêmes services ont arrêté 285 individus impliqués dans des affaires de port d'armes blanches prohibées et 1.737 autres dans diverses affaires.

Parmi les affaires traitées, 305 concernent l'atteinte aux biens et 700 pour atteinte aux personnes, outre 20 affaires de délits et crimes contre la famille et les mœurs publiques, a indiqué la même source, précisant que 554 autres affaires de crimes et délits contre la chose publique et 118 autres liées aux crimes économiques et financiers ont été traitées.

Concernant le port d'armes blanches prohibées, 293 affaires ont été traitées impliquant 285 individus qui ont été déférés devant la justice.

Dans le cadre de la lutte contre la drogue, les mêmes services ont traité 1.710 affaires impliquant 1.874 individus avec la saisie de 04.578 kg de cannabis et 48.368 comprimés psychotropes et 549 g de cocaïne et 0.45g d'héroïne, précise le document. En matière de prévention routière, les services de sécurité ont enregistré, durant la période considérée, 11.436 infractions routières qui ont donné lieu au retrait de 3.013 permis de conduire. 80 accidents de la circulation ont été enregistrés le mois dernier faisant 03 morts et 97 blessés. Ces accidents sont dus principalement au non-respect du code de la route.

Par ailleurs, les forces de police de la wilaya d'Alger ont effectué 1.265 opérations de maintien de l'ordre, contre 205 opérations de contrôle des activités commerciales organisées, ce qui a permis l'exécution de 09 arrêtés de fermeture ordonnés par les autorités compétentes.

Durant le même mois, la sûreté d'Alger a enregistré 49.574 appels via le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17, ainsi que 911 appels sur le numéro 104.