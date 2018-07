changements climatiques : chaud devant

L’été «sort ses dents et ses griffes». Il se montre méchant, antipathique et sans état d’âme, en ce mois de juillet. Au sud, le mode diurne prend un sacré coup, ces jours-ci, et le bouton «on» est désactivé, pour des raisons climatiques. L’organisation mondiale de la météorologie a, dans un récent rapport, déclaré que les wilayas du sud algérien enregistrent des hausses de température inédites. Des pics jamais atteints en Afrique. La canicule sévit depuis le début du mois en cours pour toucher plusieurs régions côtières de l’est du pays, en sus de Tamanrasset, Tindouf, Adrar et Ouargla. La chaleur est mordante. A Ghardaïa, l’envolée du mercure a provoqué, dans la nuit de lundi, un incendie effrayant au centre-ville de cette wilaya. Le bilan : Deux véhicules avaient pris feu. Heureusement, l’incident n’avait pas fait de dégâts humains. Les «caprices» du temps sont, pour l’anecdote, à l’origine d’une campagne, lancée par les travailleurs du secteur pétrolier. A Hassi Messaoud, le mot d’ordre est donné pour cuir des œufs au «soleil». Un geste qui ne prend que quelques secondes pas plus, selon les initiateurs de cette même campagne. Aujourd’hui, nous vivons, il n’y a pas à dire, les conséquences d’un changement climatique qui se précise, chaque saison et chaque jour. Les spécialistes ont été clairs, nets et précis à ce sujet. Des écarts considérables ont été relevés par rapport aux années précédentes. C’est un fait, les saisons ne sont plus ce qu’elles étaient, et l’été, bien entendu, subit, aussi, les volte-face du climat. Les gaz à effets de serre sont là, pas seulement pour menacer la couche d’ozone, mais également pour rendre notre vie difficile et insoutenable.

Les experts en environnement redouteraient des hausses de températures supérieures à 3°, si des mesures urgentes ne sont pas prises par les pays industrialisés, considérés, faut-il le rappeler, comme étant des pollueurs par excellence.

Aller, de nos jours, vers les technologies propres et écologiques ne peut que freiner les effets du réchauffement planétaire qui n’est plus désormais que de simples supputations alarmistes. Des preuves qui ne laissent plus de doute sont là, pour mesurer l’ampleur du bouleversement climatique que subit notre planète.

Samia D.