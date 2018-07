Energie : 1,8 Million de dollars d’investissements en 2017

Les investissements mondiaux dans le secteur de l’énergie ont atteint 1,8 million de dollars en 2017, une baisse de 2% en termes réels par rapport à l'année précédente. Selon le rapport «World Energy Investment 2018», plus de 750 milliards de dollars ont été injectés dans le domaine de l'électricité et 715 milliards de dollars ont été consacrés à l'approvisionnement mondial en pétrole et gaz. L'électricité aura ainsi attiré la plus grande part des investissements énergétiques en 2017, pour la deuxième année consécutive, précise le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui met en avant le fait que «les investissements énergétiques mondiaux en 2017 ne parviennent pas à atteindre les objectifs de sécurité énergétique et de durabilité».

La même source indique que la marge des investissements soutenus par l'État reste prépondérante dans les investissements énergétiques, «les entreprises publiques étant plus résilientes dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie thermique que les entreprises privées» sachant que «la part des entreprises d'État a augmenté au cours des cinq dernières années, pour atteindre plus de 40% en 2017». Le rapport précise que «plus de 95% des investissements dans le secteur de l’électricité sont désormais basés sur la réglementation ou les contrats de rémunération, avec un rôle décroissant pour les nouveaux projets basés uniquement sur les revenus des prix variables sur les marchés de gros compétitifs».

L'investissement dans l'efficacité énergétique, fortement souligné par l’Agence, reste «particulièrement lié à la politique gouvernementale, souvent au moyen de normes de performance énergétique». Un autre détail important, après une longue période de croissance, « es investissements mondiaux combinés dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ont diminué de 3% en 2017 et risquent de ralentir davantage cette année», note l'AIE dont les différentes recommandations ont mis en évidence le rôle «des politiques pour stimuler l'investissement dans les énergies renouvelables». «Une telle baisse des investissements mondiaux pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique est préoccupante», estiment les responsables de l'AIE.

L’autre constat est que «la part des combustibles fossiles dans les investissements pour l'approvisionnement énergétique a augmenté l'an dernier pour la première fois depuis 2014, alors que les dépenses dans le pétrole et le gaz ont légèrement augmenté». On retient également que «la part des compagnies pétrolières nationales dans les investissements pétroliers et gaziers en amont est restée proche des records, une tendance qui devrait perdurer en 2018». D’autre part, le rapport confirme l’amélioration des indicateurs pour l'industrie du schiste aux Etats-Unis. Mais cette amélioration des perspectives pour le schiste américain «contraste avec le reste de l'industrie pétrolière et gazière en amont». En fait, les investissements dans les projets pétroliers conventionnels, intervenant «dans la majeure partie de l'approvisionnement mondial, restent modérés». De même, les investissements dans les nouvelles capacités conventionnelles devraient régresser en 2018 pour atteindre près du tiers du total, un déficit «suscitant des inquiétudes quant à l'adéquation à long terme de l'offre», conclut le rapport.

D. Akila