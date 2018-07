Commerce : Plus de 51 milliards DE DA de transactions non facturées

Le montant des transactions commerciales non facturées mises au jour par le ministère du Commerce a atteint 51,32 milliards de dinars durant le premier semestre de l'année 2018, a appris lundi l'APS auprès du ministère. Ce montant a été découvert grâce aux 528.995 interventions effectuées par les services de contrôle, ayant permis la constatation de 79.067 infractions et l'élaboration de 75.609 procès-verbaux. Le plus grand taux d'infraction a trait au défaut de publicité des prix (44,16%), l'opposition au contrôle (6,18%) et défaut de registre de commerce (5,64%). S'agissant des mesures administratives conservatrices, il a été procédé à la saisie de marchandises d’une valeur de 4,06 milliards DA et la fermeture administrative de 6.961 locaux de commerce pour diverses infractions aux règles commerciales, notamment le défaut de registre de commerce.

En matière de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, ces interventions ont donné lieu à la constatation de 46.931 infractions aux règles relatives à la protection du consommateur et à l'élaboration de 44.515 procès-verbaux d'infractions.

Les services de contrôle ont effectué 425.620 interventions sur le marché, ayant permis de relever 46.330 infractions donnant lieu à l'établissement de 44.275 procès-verbaux à l'encontre des contrevenants opérant à différents stades de la mise à la consommation des produits.

L'examen des résultats enregistrés fait ressortir que la majorité des interventions demeure orientée de façon notable vers l'objectif de la réduction du risque alimentaire, qui représente à lui seul 251.522 interventions par rapport à l'activité globale. La sécurité des produits et l'obligation de l'information du consommateur totalisent, quant à elles, 174.098 interventions de contrôle de la qualité. Selon la même source, les contrôles se sont traduits par la constatation de 46.330 infractions, dont 35.839 pour la réduction du risque alimentaire et 10.491 pour la maîtrise de la sécurité des produits ainsi que l'obligation de l'information du consommateur.



Refus d'admission de 505 cargaisons sur le territoire national



À ce propos, les infractions principales relevées sur le marché ont concerné le défaut d'hygiène et de salubrité (47,41 %), la tromperie ou tentative de tromperie du consommateur (13,79%) et absence d'autocontrôle (12,16%). Au titre des mesures conservatoires, il a été procédé à la saisie de marchandises non-conformes d'une valeur de 762,40 millions DA, le blocage aux frontières d’une quantité de 21.376 tonnes de produits non-conformes d'une valeur de 7.396 millions DA et la fermeture de 1.884 locaux commerciaux. S'agissant de la conformité des produits importés, il a été procédé à l'examen de 34.294 dossiers d'importation d’une quantité de 14,939 millions de tonnes, qui a abouti sur le refus d'admission sur le territoire national de 505 cargaisons pour une quantité de 21.376 tonnes représentant une valeur globale de 7.396 millions DA. 240 poursuites judiciaires ont été lancées à l'encontre des importateurs défaillants. Dans le domaine du contrôle analytique, il ressort des prélèvements d'échantillons que 8.140 prélèvements, dont 602 échantillons, se sont avérés non-conformes, ce qui représente un taux de non conformité de 7,40%. Sur les 4.076 échantillons prélevés pour analyses physico-chimiques, 489 échantillons sont non-conformes, soit un taux de 12,0%, alors que l'analyse de 3.929 échantillon au plan microbiologique a révélé la non-conformité de 471 échantillons, soit 12,0%.

Ainsi, 177 prélèvements d’échantillons de produits industriels ont été faits, notamment les matériaux de construction, les appareils électroménagers, dont 31 non-conformes.

Concernant le taux infractionnel, il a représenté 12 ,73% contre 13 ,09% pour le même semestre de 2017. En effet, le nombre d’autorisations d’admission était de 33.789 le premier semestre 2018 contre 49.736 pour le même semestre de l’année écoulée (-32,1%). Cette situation révèle qu’en termes d’importation, le contrôle des produits soumis aux frontières est plus stricte, ce qui témoigne d’une action favorable pour la production nationale résultant des mesures prises, récemment en matière de commerce extérieur, a fait valoir le ministère du Commerce.

Pour rappel, le montant des transactions commerciales non facturées mises au jour par le ministère du Commerce s'était chiffré à 116,45 milliards de dinars durant l'année 2017, contre 59,3 milliards de dinars en 2016.