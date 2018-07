GRAND ANGLE : No man’s land ?

La déclaration prononcée à peine des bouts des lèvres par le Premier ministre du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, et celui du Conseil d'Etat, Khaled al-Mechri, réunis tous fin mai dernier à Paris, est une signe qui ne trompe pas. Endossée mais pas signée, la déclaration prévoyait des élections législatives et présidentielles pour le 10 décembre de cette année. Mais la situation sur le terrain tend à rendre chaque jour cet engagement caduc. La course vers le contrôle des ressources premières du pays est devenue le leitmotiv qui anime les deux camps ainsi que d’autres milices qui en s’attaquant aux terminaux pétroliers tentent de ce frayer un chemin vers la table des négociations futures. De fait le pays vit un «statut quo» menaçant qui risque de provoquer un enlisement incontrôlable et anéantir tous les efforts de médiation entrepris jusqu’à présent. Géographiquement, politiquement et économiquement, le croissant pétrolier devient l’enjeu principal en Libye. C’est un nouvel épisode de la confrontation entre les deux blocs, Est et Ouest. Actuellement nous nous dirigeons vers une nouvelle phase de la confrontation entre deux camps qui cherchent à maîtriser les ressources et le pouvoir, et les Occidentaux risquent de se trouver directement mêlés à la bataille. Les efforts du Conseil de sécurité de l’Onu d’exercer des pressions sur les dirigeants libyens pour l’adoption de la loi sur le référendum constitutionnel et la loi électorale restent vains. La plateforme pour des accords de réconciliation et les réunions sur les questions les plus épineuses comme la propriété foncière ou encore le sort des populations déplacées présentée par les Nations unies n’ont pas l’effet escompté mis à part une accalmie relative dans certaines régions du pays. Malgré le passage du contrôle de l’exploitation de l’or noir sous la coupe de la compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), reconnue par la communauté internationale, il n’en demeure pas moins que l’absence d’une autorité forte et d’institutions stables dans ce pays font craindre le pire comme l’a récemment affirmé M. Ghassan Salamé, l’émissaire de l’Onu : «les frustrations liées à la mauvaise redistribution des richesses et le pillage endémique des ressources» s’amplifient à chaque instant. Source de prospérité, le croissant pétrolier peut se transformer en un no man’s land ou rapt et trafic de tout genre prolifèreront accélérant le déclin du pays voir même au-delà.

M. T.