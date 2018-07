Règlement du conflit au Sahara occidental

L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Baliaiev, a réaffirmé hier de son pays aux activités de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (MINURSO), ainsi que son soutien à l'action de l'envoyé spécial de l'Onu, Horst Kohler. Concernant la question du Sahara occidental, la Russie «plaide toujours pour la mise en œuvre des décisions adoptées dans le cadre des Nations unies», a souligné Igor Baliaiev, dans un entretien exclusif accordé à l'Agence russe Sputnik. «La Fédération de Russie soutient les activités de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental», a-t-il déclaré. «Nous soutenons également le travail de l'envoyé spécial de l'Onu pour le Sahara occidental, M. (Horst) Kohler, qui entreprend aujourd'hui des efforts dynamiques afin de relancer le dialogue entre le Maroc et le Front Polisario sur le règlement des problèmes du Sahara occidental», a fait savoir l'ambassadeur russe. Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté, en avril dernier, la résolution 2414 qui réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appelle les deux parties au conflit, le royaume du Maroc et le Front Polisario, à des négociations «sans conditions préalables et de bonne foi», menées sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU. Il avait appelé, dans cette résolution, les deux parties au conflit à «reprendre dans les meilleurs délais, leurs négociations directes», et exprimé, également, son appui à l'envoyé personnel du SG de l’ONU pour organiser ces négociations, renouvelant, par la même, le mandat de la Minurso pour une période de six mois. De ce débat tenu au Conseil de sécurité, plusieurs points saillants ont été relevés. Il y a lieu d'abord de noter «un soutien massif des États membres à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental». Le Sahara occidental occupé par le Maroc, dernière colonie en Afrique, est inscrit par l'Onu en 1963 dans la liste des territoires non autonomes, donc éligible à un processus d'autodétermination.