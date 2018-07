L'artisanat à l'honneur à Tizi-Ouzou : Animation et ambiance estivales

A chaque saison estivale, la wilaya de Tizi-Ouzou devient un carrefour de fêtes et festivals dédiés à l’artisanat et divers produits de terroirs dont regorgent les différentes localités de cette région de l’Algérie. En effet, plusieurs fêtes sont au programme de cette saison estivale travers plusieurs localités de la wilaya permettant ainsi à ces localités et villages limitrophes de sortir un tant soit peu de leur léthargie habituelle grâce aux diverses animations assurées pendant ces fêtes et aux milliers de visiteurs qui s’y rendent pour découvrir les produits artisanaux et autres produits du terroirs auxquels sont dédiés ces fêtes et festivals. Grâce à ces manifestations culturelles, des villages de la wilaya sont sortis de l’anonymat pour être connus à l’échelle nationale voire même internationale, à l’instar des villages Ath Hicham pour son tapis, Maatkas pour sa poterie, Ath Allaoua pour sa succulente cerise, Msala pour sa figue fraiche et sèche, Mechtras pour ses plaquemines… Sans ces fêtes et festivals, beaucoup de ces villages ne seraient jamais sortis de l’anonymat et n’auraient probablement pas bénéficié de toute cette particulière attention des autorités locales qui se démêlent pour désenclaver ces villages et accompagner les associations et comités de villages organisateurs de ces fêtes et festivals dont certains ont acquis une dimension nationale. Ces manifestations culturelles et socio-économiques qui se profilèrent sont organisées dans leur majorité durant la saison estivale dans le but de permettre une forte affluence de citoyens à l’effet de développer le tourisme culturel dans cette wilaya, les villages recèlent de magnifiques paysages susceptibles d’ensorceler tous ceux qui les découvriraient.

L’organisation de ces fêtes annuelles dédiées aux diverses productions artisanales est là une meilleure manière de promouvoir le tourisme culturel dans cette wilaya à forte communauté établie à l’étranger et à travers les quatre coins du pays d’où d’ailleurs la programmation de ces dernières pendant la période des vacances. Des dizaines de fêtes locales sont organisées durant cette saison estivale à Tizi-Ouzou et chacune d’elles enregistre des milliers de visiteurs et permet aux artisans locaux de faire aussi bien la promotion que la vente de leurs produits artisanaux qui sont fortement prisés par les connaisseurs, à l’instar du tapis d’Ath Hicham, des poteries d’Ath Kheir et de Maatkas, de la robe et le burnous kabyles, le bijou d’Ath Yenni qui ont eu aussi leurs festivals annuels. Au-delà de l’aspect culturel de ces fêtes, celles-ci revêtent ces dernières années un aspect économique susceptible de participer considérablement au développement de la wilaya voire même du pays par la création des richesses financières et des postes d’emplois. Pour ce faire, des efforts sont en train d’être consentis par l’Etat pour permettre aux artisans de développer leur activité et en faire une puissante industrie qui puisse être compétitive sur le marché national et international. Lors de son allocution d’ouverture de la 3e édition du Salon national de la poterie d’Ath Kheir qui a eu lieu samedi dernier à Mekla, le premier magistrat de la wilaya de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a rappelé l’importance que revêt les différentes fêtes organisées dans la wilaya dans le développement économique de cette wilaya regorgeant de potentialités énormes, particulièrement dans l’artisanat qui fait vivre des milliers de familles. Tout en saluant l’implication des jeunes dans la préservation de ces métiers de l’artisanat, le wali a aussi exprimé son optimisme de voir le secteur de l’artisanat se développer davantage et avoir un impact économique certain en créant des richesses financières et plus de postes d’emploi. Le wali, a par ailleurs, plaidé en faveur de l’organisation de la filière de la production artisanale pour qu’elle puisse devenir compétitive à l’international et une ressource financière supplémentaire au pays.

Bel. Adrar