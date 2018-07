Clôture de la 6e session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien : AVANCÉES ET ENGAGEMENTS

M. Ouyahia reçoit le ministre nigérien de l’Intérieur

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses de la République du Niger, Mohamed Bazoum, qui effectue une visite de travail à Alger dans le cadre de la tenue de la 6e session du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien (CBF), indique les services du Premier ministre dans un communiqué. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ajoute la même source. Lors de cette session, les deux parties se sont penchées sur les questions liées au développement socioéconomique au niveau des régions frontalières, la sécurité et la circulation des personnes, notamment la sécurisation des zones frontalières.

Le Comité bilatéral frontalier a été créé conformément au protocole d’accord du 30 octobre 1997 à Alger, en vue de renforcer la coopération au niveau des villes frontalières à travers la promotion des échanges, notamment dans le domaine de la coopération sécuritaire au niveau des frontières, la mobilité des personnes, ainsi que la coopération socioéconomique dans toutes ses dimensions.

l M. Bedoui : « Des résultats positifs. » l M. Bazoum : « Qualité de travail accompli et qualité des résultats auxquels nous sommes parvenus. » l Des mesures opérationnelles pour la sécurisation des frontières communes.

l Poursuivre l’opération de rapatriement des migrants clandestins. l Intensifier l’échange d’informations en vue de démanteler les réseaux de traite d’humains. l Renforcement des échanges commerciaux et économiques, et relance de la foire régionale « Assihar » à Tamanrasset.

Deux faits majeurs ont marqué hier la clôture à Alger des travaux de la 6e session du Comité bilatéral algéro-nigérien co-présidés par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nourredine Bedoui, et son homologue le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique du Niger, M. Mohamed Bazoum. Le premier se rapporte à l’ engagement réaffirmé de dynamiser davantage la coopération sécuritaire en vue de faire face au fléau du terrorisme et son corollaire le crime organisé mais aussi à l’immigration irrégulière qui va en s’aggravant. Les deux parties ont convenu à ce propos de la poursuite des opérations de rapatriement des migrants nigériens ayant accédé clandestinement en Algérie, du renforcement de la coopération sur les dossiers sensibles par, notamment, la mise en place de nouveaux mécanismes de consultations. C’est ce que M. Bedoui a d’ailleurs souligné dans son allocution lors de laquelle il a également insisté sur l’importance «de l’échange d’informations entre les services de sécurité des deux pays dans l’objectif d’accélérer le démantèlement des réseaux de passeurs et de traite des personnes». Il a également mis l’accent sur la nécessité de mieux sensibiliser aux dangers de ce fléau autant sur les populations des migrants que sur la sécurité des deux Etats algérien et nigérien.



Traitement des migrants par l’Algérie :le Niger se démarque des accusations des ONG



L’autre fait marquant de cette session est la démarcation franche et sans réserve de la délégation nigérienne des accusations carrément mensongères des ONG et d’autres institutions occidentales qui reprochent à l’Algérie une supposée maltraitance des migrants clandestins. «Le Niger n’adhère pas à ces accusations qui dénigrent l’Algérie qui, de son côté, a rempli pleinement son devoir humanitaire à l’endroit des migrants», ont fait savoir officiellement les membres de la délégation nigérienne, le gouverneur de la ville d’Agadez notamment, aux responsables algériens. La tenue de la 6e session du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien a constitué une «opportunité pour réaffirmer la volonté commune des deux pays d’œuvrer en faveur de la stabilité des zones frontalières et de concrétiser les aspirations de leurs populations en rapport à l’amélioration de leur cadre de vie, conformément aux instructions et directives du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika et de son homologue du Niger M. Issoufou Mahamadou», a affirmé M. Bedoui dans son allocution. Il s’est dit aussi convaincu que le Comité bilatéral «constitue, certes, l’outil idéal à même d’impacter positivement sur le développement de la coopération au niveau des zones frontalières, toutefois ce mécanisme, qui assure un rôle pionnier dans la consolidation des relations bilatérales, nécessite une réadaptation de son action en fonction des évolutions survenues sur le plan régional tenant compte des différentes menaces transfrontalières ».



Remerciements à l’Algérie et au Président Bouteflika



De son côté, le ministre d’Etat, ministre nigérien de l’Intérieur et de la Sécurité publique a affirmé : « Je me réjouis de la qualité de travail accompli et des résultats auxquels nous sommes parvenus car désormais nous créons un dispositif de suivi régulier pour la mise en œuvre des décisions adoptées. » Dans son allocution prononcée à la clôture des travaux, M. Mohamed Bazoum, tout en mettant l’accent sur les «avancées enregistrées, à travers des engagements précis, assortis de mécanismes d'évaluation », a soutenu que «la migration illégale ne saurait se dissocier de la question de la criminalité transnationale de façon générale». «Nous savons très bien, a-t-il ajouté, que les réseaux de cette criminalité sont des réseaux interconnectés, toutes les parties concourent aux mêmes objectifs et tous les trafics s'alimentent mutuellement pour déboucher sur la situation d'insécurité». Le ministre nigérien a par ailleurs salué l'Algérie et son Président, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la «sollicitude, la fraternité et la qualité de l’accueil, à la hauteur des traditions de ce pays». Il a affirmé en outre qu’il regagne son pays « avec ce sentiment d'avoir fait un voyage très utile». Les travaux ont été clôturés par l’adoption de mesures opérationnelles par l’Algérie et le Niger en matière de sécurisation des frontières. En outre et parmi les recommandations entérinées au volet sécuritaire, l’intensification de la coordination au niveau de la zone frontalière, le renforcement des capacités institutionnelles et de la coopération dans le domaine de la formation entre les institutions de police, de gendarmerie et de protection civile.



Un comité de suivi pour évaluer la mise en œuvre des recommandations



Dans le domaine de la lutte contre la migration illégale, l’accent a été mis dans le communiqué final sur «les valeurs de fraternité, d’amitié, de solidarité et de bon voisinage».

« En reconnaissant les efforts colossaux menés par la partie algérienne dans la prise en charge des opérations de rapatriement, dans le respect de la dignité humaine et des conventions internationales, les deux parties s’engagent à la mise en œuvre, dans un cadre concerté, des recommandations issues de la précédente session en vue de mieux juguler ce phénomène», est-il noté en outre dans le même document. La partie algérienne, tout en saluant les efforts consentis par les autorités nigériennes dans ce cadre, a réitéré sa disponibilité à accompagner le Niger dans ses efforts de lutte contre la migration illégale.

Au chapitre de l’aménagement du territoire, les deux parties ont convenu du développement d’une coopération féconde, diversifiée et mutuellement avantageuse. Celle-ci devra s’articuler essentiellement autour de deux axes, à savoir les études et échanges ainsi que le renforcement des capacités de formation. En dernier lieu, indique le même communiqué, «les conclusions de cette 6e session ont porté sur la mise en place de mécanismes opérationnels permettant l’élargissement et l’intensification de la coopération bilatérale dans les 17 domaines relevant du secteur représentés dans les travaux du comité. Un comité de suivi de l’ensemble de ses recommandations sera installé et ses membres se réuniront semestriellement, a-t-il été convenu également d’un commun accord.

Karim Aoudia

Interpol dans huit ports de la Méditerranée, dont l’Algérie

Des agents de la police internationale Interpol ont été dépêchés dans huit ports de Méditerranée occidentale, dont l'Algérie, pour aider les autorités locales à dépister les voyageurs et à détecter les terroristes potentiels pendant la période estivale, a indiqué lundi cette institution basée à Lyon. Selon un communiqué de cette organisation internationale de police la plus importante au monde, avec 192 pays membres, l'opération, dont le nom de code «Opération Neptune», traite des menaces que représentent les voyages des combattants terroristes étrangers empruntant les routes maritimes méditerranéennes entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, ainsi que les personnes, les trafiquants de drogue ou d'armes à feu. L'Algérie, la France, l'Italie, le Maroc, l'Espagne et la Tunisie dirigent l'opération Neptune avec le soutien d'Interpol, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.