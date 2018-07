Alger : 7.000 logements de type locatif public d’ici la fin de l’année

Le relogement s’accélère ces dernières semaines à travers de nombreuses opérations, et ce, sur tout le territoire national. En l’espace d’un mois, plus de 100.000 unités, toutes formules confondues, ont été livrées et distribuées à leurs bénéficiaires. L’opération a commencé à la veille de deux événements importants, en l’occurrence les fêtes de l’Aid El Fitr et le 56e anniversaire du recouvrement de notre indépendance. Jeudi dernier, la wilaya d’Alger a achevé la première phase de la 24e opération qui compte un total de 8.000 logements, dont 6.000 de type locatif public (social) et 2.000 sociaux participatifs (LSP). Mais ce n’est sans doute pas fini dans la mesure où l’on s’attend dans les prochains mois à un rythme plus soutenu encore, du moins c’est e que rapportent des médias de la presse nationale qui affirment que les services de M. Abdelkader Zoukh ont préparé un programme de relogement qui se prolongera jusqu’à la fin de l’année 2018. Le programme en question porte sur la distribution durant les prochains cinq mois de 7.000 unités de type locatif public sur un quota de 15.000 logements programmés à cet effet. Les nouveaux logements sont destinés essentiellement à l’éradication définitive de l’habitat précaire. Les différentes commissions chargées du dossier s’attellent à mettre les dernières retouches en procédant notamment aux opérations de contrôle qui doivent être «rigoureuses» en vue de démasquer tous fraudeurs. Les 7.000 unités en question seront livrées et distribuées en deux phases et selon la même source, il sera mis fin à l’un des derniers bastions de l’habitait précaire de la capitale, à savoir le site de La Concorde (El Wiam) de Gué de Constantine où d’ailleurs de nombreuses familles squattent le parc de l’APC. Des sources de la wilaya avancent qu’une opération de relogement d’envergure est programmée à la fin de l’année en cours. Elle sera scindée en plusieurs phases qui s’étaleront normalement jusqu’à mars, eu égard au nombre important de logements à distribuer. Cette opération devrait normalement donner le «coup de grâce» aux derniers bidonvilles qui ternissent l’image de la capitale pour laisser ensuite place à l’autre défi auquel s’est lancé le wali d’Alger et son équipe, en l’occurrence répondre aux dizaines de milliers de demandes des familles qui se trouvent dans l’exigüité. Il faut noter à ce sujet que, ces derniers temps, la wilaya inclut, à chaque opération de relogement cette catégorie de demandeurs dans la liste des bénéficiaires. Timidement certes, ce chantier est donc lancé en attendant d’atteindre sa vitesse de croisière, probablement dès l’année prochaine. Il est à rappeler enfin que le bilan des opérations de relogement de la wilaya d’Alger, entamées en juin 2014, fait état de la distribution de 88.000 logements, toutes formules confondues, soit l’équivalent de 440.000 personnes qui ont été casées dans des appartements décents et neufs. Les statistiques portent sur 45.296 familles qui ont bénéficié de logements sociaux (publics locatifs), 13.062 bénéficiaires de la formule LSP (participatif), 24.210 souscripteurs à la formule location-vente (AADL) et enfin 5037 bénéficiaires de logements promotionnels publics (LPP). Par ailleurs, et concernant le logement social (public locatif), on compte 61.400 postulants soumis au contrôle au niveau du fichier national du logement ; 5.712 d’entre eux ont fait l’objet d’un résultat positif, soit 9,3%. Les mis en cause sont généralement des postulants AADL, possédant un logement ou un permis de construire, ou encore bénéficiaires d’une aide de l’Etat sous une autre forme.

S. A. M.