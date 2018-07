Rencontre scientifique sur le cancer du sang en Algérie : La leucémie moins fréquente

« La plupart des malades ne consultent les spécialistes qu’à un stade avancé de la maladie. » Tel est le constat fait lors d’une rencontre scientifique organisée à Alger, et animée par d’éminents spécialistes en hématologie.

Cette rencontre a eu pour objectif de mettre l'accent sur la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et de vulgariser ce sujet auprès du grand public, notamment le volet relatif à la prise en charge de la maladie, notamment les traitements innovants et les besoins médicaux non satisfaits.

Dans son intervention axée sur le volet épidémiologique de cette maladie, le professeur Hocine Ait Ali, chef de service hématologie au CHU de Tizi Ouzou, a tenu à expliquer le manque de traitement, dû, selon lui, notamment à l’absence d’une culture de consultation périodique. « Les Algériens ne consultent pas les médecins, c’est pourquoi cette maladie n’est pas toujours découverte facilement », a-t-il dit, ajoutant que « les patients arrivent généralement à un stade avancé de cette pathologie ».

Pour leur part, les intervenants ont indiqué que les leucémies représentent environ 10% de la masse globale de la cancérologie en Algérie. « Généralement, affirment les hématologues, ce sont des formes de cancer guérissables ». Toujours est-il que pas moins de 50% des leucémiques arrivent au diagnostic au stade terminal, soit au moment où le traitement devient coûteux, en raison des tests de scanner exigés. Ainsi, selon le professeur Ait Ali avance «l’hématologie consomme 70% des budgets des hôpitaux».

Faisant l’amer constat du

« manque de lits pour les malades atteints de leucémie aiguë », le spécialiste a rappelé la nécessité de doter les hôpitaux de services d’oncologie et d’hématologie, « mais cela ne suffit pas », car, selon le professeur, « il faut établir une stratégie de sensibilisation quant au don de sang», et aussi « à la formation de médecins généralistes, pour une nouvelle approche basée sur la prévention, le dépistage et la détection précoce du cancer ».

La transition épidémiologique que connaît le pays se traduit par un poids de plus en plus lourd sur le système de santé algérien, et constitue ainsi un problème de santé publique, avec de réelles répercussions socioéconomiques. Pour le professeur Amine Bekadja, chef de service hématologie à l’EHU d’Oran, « ce ne sont pas les moyens qui manquent en Algérie » mais plutôt le décalage observé entre une vision globale et la réalité des choses, constate-t-il.

Le professeur Bekadja, qui partageait le même avis que son collègue de Tizi Ouzou, quant au

« problème de don de sang », a appelé de tous ses vœux à la mise à disposition de tous les hôpitaux des équipements nécessaires, afin d’offrir une meilleure prise en charge des patients atteints de cette maladie, faisant le constat d’un taux d’échec de traitement qui avoisine les 30 % des patients qui arrivent aux hôpitaux à un stade avancé de la maladie, qui touche, rappelons-le, chaque année, en Algérie, 250 nouveaux cas, survenant principalement après 50 ans.

Le professeur Bekadja a tenu à rappeler que la Société algérienne d’hématologie a réalisé « trois enquêtes épidémiologiques au niveau national », et qu’il est nécessaire que l’Agence nationale du sang joue un rôle pour mettre à la disposition des centres hospitaliers la quantité de sang nécessaire pour satisfaire les besoins.

En mettant l’accent sur les dernières découvertes scientifiques liées au traitement de la leucémie, le professeur Garidi Reda, chef de département d’hématologie à Saint Quentin (France), a assuré que le taux de maladie enregistré en Algérie « est moins fréquent que dans d’autres pays » y compris en Europe, où la recherche est plutôt innovante.

Le professeur Garidi, qui est revenu, entre autres, sur les conditions de prise en charge des malades, à déclaré que « ce n’est pas la pathologie qui est en cause, mais ce sont les conditions à travers lesquelles sont pris en charge les patients qui causent beaucoup de problèmes ». Et d’ajouter : «Nous n’avons pas les moyens pour assurer aux patients un milieu aseptisé. Les médecins algériens se battent pour de bonnes conditions d’accueil de ces malades. »

Au cours de son intervention, le Pr Garidi a évoqué l’évolution de la recherche scientifique qui a permis de mettre en place un traitement prometteur grâce à la thérapie ciblée.

Ces avancées scientifiques « ont changé complètement les manières de prise en charge des malades, permettant ainsi de prolonger l’espérance de vie d’un patient atteint de cette maladie ».

Tahar Kaidi