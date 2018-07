Envenimation par le scorpion pour une synergie multisectorielle

«Le scorpionisme demeure un véritable problème de santé publique en Algérie. On comptabilise, d’ailleurs, quelque 50.000 piqûres et entre 50 et 100 décès par an», a déclaré, hier, le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé.

Le Dr Djamel Fourar, qui a animé une conférence de presse sur la lutte contre ce fléau à l'Institut national de santé publique (INSP), a axé son intervention sur l’importance d’une action multisectorielle pour atténuer l’ampleur pathologique importante, qui survient, surtout, au niveau des wilayas du Sud et des Haut-Plateaux.

« Même si on est passés de 150 décès par an, avant les années 2000, à moins de 58, en 2017, les piqûres de scorpion constituent toujours un problème de santé publique », a-t-il indiqué, signalant que 70% des victimes sont des enfants.

Sur le plan épidémiologique, on apprend que pas moins de 45.132 cas de piqûres ont été enregistrés dans 39 wilayas en 2017, contre 47.461 cas et 107 décès déplorés dans 27 wilayas en 2000. Le Dr Fourar a révélé que le nombre de piqûres de scorpion et l’inoculation accidentelle de leur venin vont crescendo durant la période estivale. Il a attribué cette situation au climat aride, à l’insalubrité publique dans certaines régions et à la dégradation de l’environnement.

Le directeur a, à ce propos, fait remarquer que la plupart des victimes sont généralement soignées par des méthodes thérapeutiques traditionnelles, et cela malgré la disponibilité d’antidote sérum (antiscorpionique) dans les différentes structures de santé des wilayas.

« De simples gestes peuvent sauver de nombreuses vies ; dès qu’une personne est piquée, il faut qu’elle se dirige immédiatement vers les structures de santé de proximité qui disposent toutes, sans exception, de l’antidote », a-t-il dit, révélant que chaque année, pas moins de 80.000 doses de sérum sont produites par l’Institut Pasteur.

Evoquant les actions de prévention, le Dr Fourar a indiqué que celles-ci cibleront particulièrement les enfants, les nomades et les populations à risque des wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. L’on apprendra également au cours de cette rencontre qu’un programme de santé publique a été élaboré par le ministère de la Santé. Il s’appuie, en particulier, sur un dispositif de surveillance épidémiologique coordonné par le ministère et l'Institut national de santé publique. Celui-ci repose sur les recommandations du comité expert de lutte contre l'envenimation scorpionique, créé en 1987, sur une cartographie du risque scorpionique et un guide référentiel de prise en charge.

« Le programme de prévention consiste en des actions sectorielles de sensibilisation et de formation continue », souligne un document du ministère remis aux journalistes à cette occasion.

Aussi, pour tenter de juguler un tant soit peu la propagation du phénomène, des séminaires sont organisés annuellement.

Ils s'inscrivent dans le cadre global de la campagne de prévention et de lutte contre l'envenimation scorpionique, reconduite chaque année, avant la période à haut risque, notamment pour les wilayas du Sud. Cette campagne intègre le volet de la formation du personnel médical et paramédical.

Le programme s’articule également autour des actions intersectorielles en matière de prévention, à travers l'intensification des actions d'information, d'éducation et de communication, avec l’élaboration de messages ciblés, l'introduction dans le cursus scolaire, tous paliers confondus, des risques dus aux scorpions, et l'implication des autres secteurs, à savoir les ministères de l'Intérieur, de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Environnement .

Il y a lieu de signaler qu’en 2017, deux caravanes de sensibilisation et d’information ont été programmées. La première a concerné les wilayas de Biskra, Batna et M’sila, et la seconde les wilayas de Djelfa, Tiaret, Ghardaïa et Médéa.

