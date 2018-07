Mostaganem

Démantèlement d’un réseau de soutien aux groupes terroristes

Les services sécuritaires combinés de la wilaya de Mostaganem ont démantelé un réseau de soutien et d’appui aux groupes terroristes composé de quatre personnes, a-t-on appris dimanche de source sécuritaire. Agissant sur informations, les quatre éléments de ce réseau, âgés entre 25 et 35 ans, originaires de la wilaya de Mostaganem et exerçant dans le commerce de bijoux et de vêtements, ont été arrêtés et présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.



Plus de 150 kg de kif traité

récupérés par la Gendarmerie



Une quantité de plus de 150 kg de stupéfiants a été récupérée dimanche, par les brigades de la Gendarmerie nationale. Ainsi, un total de 57 kg de kif traité, contenus dans des colis rejetés sur les plages Malousse et Ouardania, ont été récupérés par les gendarmes de la brigade d’Oulhassa-El-Gheraba. Par ailleurs, les gendarmes des brigades de la compagnie territoriale de Beni-Saf ont récupéré 3 autres colis contenant 94 kg de kif traité, sur la plage Malousse.



Béchar

Démantèlement d’un réseau

de narcotrafiquants



Un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a démantelé, le 15 juillet à Béchar/3e RM, un réseau de narcotrafiquants composé de cinq criminels, et a saisi 7,25 kg de kif traité, deux véhicules et une somme d’argent.



In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar

et Tamanrasset

3 contrebandiers arrêtés



«Des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 juillet, lors d'opérations distinctes, 13 contrebandiers. Dans le même cadre, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Mascara et à Aïn Témouchent (2e Région militaire), deux narcotrafiquants et saisi 153,2 kilogrammes de kif traité.» (APS)