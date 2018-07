M. Bouhadja s’entretient avec l’ambassadeur du Japon : Promotion de la coopération économique

La coopération bilatérale entre l'Algérie et le Japon, notamment dans le domaine économique et la promotion du partenariat et de l'investissement, ont été, dimanche, au centre des entretiens entre le président de l’Assemblée populaire nationale , Saïd Bouhadja, et l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa.

La rencontre a porté sur les relations historiques unissant les deux pays depuis 1958, date à laquelle le Japon avait créé une commission d’amitié en soutien à la Révolution algérienne, et leur évolution à travers l'instauration de relations diversifiées, notamment dans les domaines économique et énergétique, a indiqué un communiqué de l’APN. Les deux parties ont évoqué, a ce titre, «l’ambition des deux pays à poursuivre et à renforcer ces relations en vue de réaliser davantage d'essor, et ce au vu des efforts déployés par l’Algérie pour diversifier son économie et tirer profit des expériences de ses partenaires et pays amis». L'ambassadeur du Japon a exprimé, pour sa part, «l’intérêt accordé par son pays aux opportunités d’investissement en Algérie, l’accompagnement dans la planification et à la concrétisation des projets de partenariat dans divers domaines, dont l’industrie automobile, les télécommunications, l’agriculture et la création d’emplois», a indiqué la même source. Dans ce contexte, les deux parties ont mis en avant le rôle que doivent jouer les groupes d’amitié parlementaires installés dans les deux pays dans la consolidation des relations bilatérales, l’échange d’expériences et la coordination et la concertation dans les fora parlementaires, poursuit le communiqué. L'entretien a également permis de passer en revue «l’expérience pionnière de l’Algérie en matière de lutte contre le fléau du terrorisme, et l'instauration de la paix et de la coopération, pour éviter les conflits armés», l’Algérie et le Japon étant considérés comme «deux partenaires principaux dans ce processus». Par ailleurs, le président de l’APN a réitéré «l’attachement de l’Algérie aux principes de sa politique étrangère, notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le règlement pacifique des conflits et le soutien au droit des peuples à l’indépendance et à l’autodétermination, à l’instar des peuples sahraoui et palestinien, outre l’appui au processus de la réconciliation au Mali, au dialogue et à la solution politique entre les Libyens, sans intervention étrangère aucune». M. Bouhadja s’est félicité, à ce propos, des progrès survenant dans la région du Pacifique et entre les deux Corées, et de l'instauration de la paix et de la stabilité dans cette région, ce qui placera le Japon «dans une situation confortable pour développer ses relations avec l’Afrique et marquer sa présence», a ajouté la source. (APS)