GRAND ANGLE : On se fait peur

Décidément le Président américain n’en rate pas une pour affoler le monde. Adepte des tweets, Donald Trump nous surprend ainsi chaque matin, au petit déjeuner, par ses sorties qualifiées de «hasardeuses» et qui donnent du fil à retordre à ses conseillers. A la veille de sa rencontre capitale avec le président russe, le locataire du bureau ovale a, dans une interview à la chaîne CBS, désigné sans ambages, la Russie, l'Union européenne et la Chine comme étant des ennemis des Etats-Unis et cela pour différentes raisons. «Je pense que nous avons beaucoup d'ennemis. Je pense que l'Union européenne est un ennemi, avec ce qu'ils nous font sur le commerce. La Russie est un ennemi par certains aspects. La Chine est un ennemi économique.» Accusés de «profiteurs», les 28 ont été malmenés lors du sommet de l’Otan. Ce coup de sang de Donald Trump n’est pas le premier. Tout récemment, il avait mis le feu aux poudres en promulguant de nouvelles mesures tarifaires sur les produits chinois ainsi que sur l’acier et l’aluminium. Le Président américain, qui multiplie les annonces, inquiète ses partenaires commerciaux et fait trembler la planète. Pour le président du Conseil européen, Donald Tusk, il est plus qu’important d’«éviter le chaos» d'une guerre commerciale et «ne pas détruire l'ordre mondial». Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de certaines mesures initiées par la nouvelle administration américaine, les marchés économiques mondiaux sont rythmés par les annonces de la Maison-Blanche et de ses partenaires. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Pour un grand nombre d’analystes, la démarche de Trump n’a aucune connotation politique, ni idéologique d’ailleurs. Son profil d’homme d’affaires a déteint sur sa vision de président de la première puissance économique mondiale. A coup d’annonces, le 45e président américain veut réguler le marché mondial au profit de son pays. Taxes, mesures de rétorsions et surtout menaces directes envers les groupes américains tentés par la délocalisation. General Motors et d’autres firmes américaines en connaissent quelque chose. Mais pourquoi une telle déclaration à la veille d’un sommet capital avec l’homme fort de Moscou ? Les affinités qu’on lui prête avec Vladimir Poutine y sont pour beaucoup. D’ailleurs, avant ce sommet, une demi-douzaine de sénateurs démocrates l'ont exhorté à ne pas négocier seul à seul avec le président Poutine : «Il doit y avoir d'autres Américains dans la pièce», ont-ils lancé dans une lettre ouverte. «Serai-je prêt ? Totalement prêt !», répond depuis plusieurs semaines Donald Trump. «Je me suis préparé toute ma vie pour ce genre de truc», lançait-il récemment devant ses partisans dans le Montana, comme s’il s’apprêtait à mener le combat du siècle. De ce point de vue là, le sommet d’Helsinki ne sera qu’une simple occasion pour les medias d’immortaliser une poignée de main inscrite déjà dans la lignée de Gerald Ford et Léonid Brejnev (1975), George Bush et Mikhaïl Gorbatchev (1990), Bill Clinton et Boris Eltsine (1997).

M. T.