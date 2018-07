Quatrième soirée de « Layali Miliana Andaloussia » : Ambiance DES GRANDS JOURS

La quatrième soirée de «Layali Miliana Andaloussia» a été distinguée par un riche récital de musique andalouse et chaâbi. Cette veillée du dimanche au lundi a été animée par l’association El-Moutribia de Blida et Imen Sahir, pour une soirée chaâbi féérique fusionnant «m’dih» et «qsid».

De notre envoyée spéciale :

Sihem Oubraham



En effet, les présents de cette soirée ont été gâtés par un récital de musique varié le temps d’une soirée animée par des artistes de talents. Largement nombreux à cette dernière soirée, organisée par l’association Ez-ziria de Miliana en plein air de la grande cour du lycée Mohamed-Abdou, qui a connu un engouement des habitants qui ont dansé sur les rythmes de la troupe de zorna "El Aïd" de Miliana.

Cette dernière ayant animé le début de la soirée a cédé la scène à l’association El Moutribia de Blida. Formée d’une vingtaine de musiciens et interprètes, cette formation associative à caractère culturel a interprété de grands titres connus du répertoire du patrimoine national. Diversifiant entre l’andalous et le chaâbi, El Moutribia a chanté même en langue kabyle en interprétant des titres des répertoires du grand Cheikh El Hasnaoui et Aït Menguelet. Dans une ambiance festive ils ont entamé leur programme par un m’dih, les membres de cette association venus de la ville des roses ont interprété El qad éli sabani dans une noubate sika, pour enchaîner avec un insiraf avec le titre qabaltou yadah. Cette formation a interprété des chansons du répertoire du rossignole du chaâbi feu El Hachemi Guerouabi à l’instar de Djat ch’ta we djat leryah, Zine ya zine, des titres qui ont convié ami Sadek Rezkallah à danser el heddi avec ses amis sous les youyous des milieniennes. Une ambiance inouïe qui a transporté tous les présents, composé essentiellement de familles et de groupes de jeunes fans de ce style de musique populaire, dans une nostalgie d’autres temps. Dans la dernière partie qu’a duré cette soirée, le public a pris part à un voyage onirique décliné dans ces différentes partie par la talentueuse Imen Sahir et ces musiciens. En plus de sa voix angélique, Imene est aussi une musicienne hors pair, elle est dotée d’une présence scénique et d’une tessiture large, la soliste et ses musiciens ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents, dans un récital empreint de maîtrise technique et de professionnalisme.

Variant son programme entre el houaza et aoubiate ainsi que le genre el malhoune et le m’dih cette jeune interprète issue de l’association El Djanadia de Boufarik a fredonné Djara’été fi el houb dans le genre el mawal, Aini ch’kat mâa qalbi dans le genre haouzi-laâraq et dans le genre el malhoune maghrébin Ana el kawi dans le genre gh’rib. Une soirée inoubliable, au bonheur des mélomanes octroyant bonheur et nostalgie aux parfums de la ville des cerises. Les participants ont su emporter le public milianais dans une ambiance de fête en interprétant des morceaux de chant andalou nécessitant des techniques de professionnels. Charmé… le public a salué ces artistes, qui ont marqué cette quatrième soirée de "Layali Miliana Andaloussia", et les orchestres qui ont accompagné les artistes et avec des applaudissements de plus en plus nourris et des youyous interminables… Outre le moment de détente et de plaisir que procure l’écoute des m’dihs, chants chaâbi et noubate, cet endroit sert également de lieu de retrouvailles et de rencontre pour les gens de la région. Un moment chargé d’émotion, de bonheur et de paix qui a emporté les mélomanes dans une merveilleuse croisière purement familiale.

S. O.