Caravane nationale de sensibilisation à l’utilisation de l’énergie : Consommer mieux, payer moins

Informer la population sur la nécessité de rationaliser l’usage de l’énergie et les conséquences négatives du gaspillage de celle-ci, notamment en cette période de grande chaleur, avec l’usage abusif et non modéré des moyens de climatisation, tel est l’objectif de la caravane nationale de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Une initiative qui entre dans le cadre de la caravane nationale de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie qui a débuté le 1er du mois en cours et qui s’étalera jusqu’au 20 du mois courant et qui touchera les 16 wilayas du pays. La wilaya de Béjaia a accueilli, samedi matin, au niveau du siège de la SDE cité Tobbal, cette caravane initiée par la société algérienne de distribution de l’électricité et gaz (SDC. Ex- Sonelgaz) et qui s’est ébranlée à partir de la wilaya de Biskra à travers plusieurs wilayas pour s’immobiliser à Béjaia pour sa quatorzième étape, selon Hedna Khalil, responsable de la communication au niveau de la direction générale se la SDC. «Cette opération d’envergure est organisée suite à une étude des cadres de la société sur la consommation alarmante de l’énergie électrique par les citoyens et qui en fin de compte se plaignent du montant de la facture sans savoir qu’un simple geste leur permettra d’économiser énormément d’énergie», a-t-il précisé.

Placée sous le slogan «Consommer mieux, payer moins», cette caravane a pour objectif d’inculquer la culture de consommation de l’énergie avec la collaboration de tous les citoyens et les associations pour une large campagne de sensibilisation dans les foyers et bureaux. A titre d’exemple, M. Hedna dira : «Ceux qui consomment le plus d’électricité sont les assemblées populaires communales (APC) avec 8% et les administrations avec l’éclairage abusif dans les bureaux et l’éclairage public durant la journée. C’est un constat alarmant.» L’énergie est perçue comme une ressource indispensable par les usagers. Pourtant, les pratiques de consommation de ces derniers sont parfois empiriques car les principes de base en matière de gestion de la consommation d’énergie sont complexes. Mieux comprendre les principes de l’utilisation et de consommation de l’énergie nécessite un accompagnement dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Cette sensibilisation est nécessaire pour que les usagers puissent participer à la transition énergétique.



La part de responsabilité des uns et des autres



«Le citoyen algérien consomme 3,5% de plus que la consommation d’un citoyen universel. Le citoyen normal consomme 40% d’énergie dont 60% en électricité, alors que l’unité industrielle consomme 30% d’énergie. Le citoyen doit consommer mieux avec de simples gestes en utilisant les lampes Led à la place des lampes classiques, et surtout profiter de la lumière du jour, une ressource naturelle.». Les ressources pour la production électrique est de 98% de gaz, les stations fonctionnent avec le gaz, 1% fonctionne à l’aide d’eau et 1% avec des groupes électrogènes. Il va sans dire que cette caravane est plus que bénéfique pour les citoyens qui doivent impérativement réduire la consommation électrique en optant pour des gestes simples qui leur éviteront des factures salées.

Il faut aussi dénoncer le gaspillage électrique non seulement des clients particuliers, mais aussi des collectivités locales suite à la non maîtrise de la technique de l’éclairage public. D’après les statistiques, plus de 65% des factures que paient les communes de plusieurs wilayas du pays sont dues à l’éclairage public.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de la SDE de Béjaia, du directeur de la protection civile, des travailleurs et cadres de la SDE de la wilaya.

M. Laouer