Tourisme : Les TIC, moteur de développement

L’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) a ouvert, sans aucun doute, de nouvelles pistes à explorer dans différents secteurs, et en particulier dans le tourisme. Est-ce le cas en Algérie ? Les professionnels ont-ils bien compris l’impact des nouvelles technologies (e-paiement, e-marketing, Smartphone, tablette) sur le développement de leur activité ? En clair, aujourd’hui, nous sommes dans un univers dont on doit sans cesse chercher à se moderniser et à se développer, pour faire face à la concurrence accrue. À ce titre, les agences de voyages doivent inéluctablement adopter plusieurs outils technologiques, applications, casques de réalité virtuelle, numérisation des espaces de vente, pour promouvoir leurs services et prestations. Néanmoins, triste réalité, car après une recherche approfondie sur internet, on relève que sur les 2.200 agences de voyages créées en Algérie, un nombre très limité est doté de sites internet. Sur les réseaux sociaux, les publications sont limitées à des photos globalement anciennes prises sur certaines régions. Aucune présentation professionnelle ou publication attractive qui puisse réellement séduire ou attirer les touristes surtout étrangers. Un constat pour dire que ces dernières sont toujours en retard d’une guerre par rapport à ce qui se fait ailleurs. Reconnaissant l’évolution et le développement constant des TIC en Algérie, Nacera Moumen, directrice marketing et communication à l’agence Voyage du cœur, a indiqué qu’«aujourd’hui, l’accès à l’internet est donné à tout le monde, notamment à travers la 4G. À ce titre, les agences de voyages n’ont pas de quoi trouver des excuses. Ce qui m'a motivée à utiliser l’internet et les réseaux sociaux, c’est le fait que je souhaitais drainer plus de touristes (nationaux et étrangers) et promouvoir en même temps la destination Algérie». Notre interlocutrice a fait savoir que c’est grâce à la création d’une page Facebook suivie par pas moins de 10.000 personnes, qu’elle arrivait à vendre ses produits sur le marché intérieur. Effet pervers ! Une Canadienne rencontrée au Sud de l’Algérie a noirci le trait sur le retard enregistré par les agences de voyages en termes d’exploitation des TIC. «J’avais décidé de passer quelques jours de mon congé en Algérie, plus exactement au Sud, dans le désert. Une région que je connaissais à travers les Algériens émigrés au Canada», raconte F. A. «J’ai commencé à faire des recherches sur internet, et les résultats ont été très maigres. Comme par hasard, je suis tombée sur l’adresse d’une agence de voyages à Timimoune. Sauf que là, il n’y avait pas du tout d’attirance du point de vue photos, activités ou autres», précise-t-elle. La touriste a fait savoir qu’elle a contacté l’agence par e-mail, mais le retour à son courriel a pris du temps. «C’est grâce à mon amie, que je suis parvenue à visiter cette merveilleuse région», a-t-elle précisé. Pour faire fructifier un capital, réussir, vendre leur produit et promouvoir la destination Algérie, les agences de voyages sont ainsi dans l’obligation de s’adapter de plus en plus aux nouvelles technologies. Certes, cela demande une volonté et beaucoup de dépenses, mais il y a en contrepartie, un bon retour. L’internet, un outil vivant et efficace, permet aux professionnels du tourisme d’être en contact permanent avec leurs clients et de communiquer avec les nouveaux arrivants. Il faut que les agences sachent qu’avec le développement des TIC et les technologies, les touristes, quand ils veulent aller visiter une région qu’ils ne connaissent pas, font des recherches sur internet. Car, via cet outil, ces derniers peuvent, certainement, accéder facilement à plusieurs sites et aux différents produits proposés par les agences de voyages.

Makhlouf Ait Ziane