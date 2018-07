Douanes/Système harmonisé : Refonte en perspective ?

L’année en cours marque le 30e anniversaire du Système harmonisé, de désignation et de codification des marchandises, appelé généralement «SH», dont la convention a été adaptée par notre pays. Un évènement célébré par l’Organisation mondiale des douanes et qui évoque l’éventualité d’une refonte totale de la structure du SH, une nomenclature internationale développée par l'Organisation mondiale des douanes, à l’effet de suivi et de classement des marchandises échangées internationalement.

C’est du moins ce que laissent entendre les experts de l’OMD qui évoquent un éventuel remaniement structurel de cet outil qui constitue une référence en tant que norme de classement et de codification des marchandises d’une importance spécifique en termes de sécurité alimentaire, d’information et d’alerte rapide. Le SH qui, sous sa forme actuelle, est en vigueur depuis trois décennies, présente «quelques défauts», mais cela «ne signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire, voire souhaitable, de procéder à une refonte majeure», estiment les experts.

En fait, le SH est «profondément ancré dans les pratiques et procédures douanières, dans le monde». Par conséquent, «le travail d’amendement des lois, de modification des logiciels, des documents, des bases de données et des formations serait titanesque et créerait une véritable cassure», avertissent-ils. Faut-il aussi «garder à l’esprit que même si le système était révisé pour un mieux, il ne conviendrait probablement pas à tout le monde et ne résoudrait pas tous les problèmes», ajoutent les experts de l’OMD. Dans le même ordre d’idées, et au titre de la Convention du SH, «tout changement requiert l’acceptation de toutes les Parties contractantes à la Convention, et il ne serait donc pas facile de se lancer sur la voie de changements majeurs», expliquent-ils. Sur la base des expériences passées, «il est très probable qu’après un travail titanesque, toutes les parties ne soient pas prêtes, après tout, à se rallier à tous les changements dans leur ensemble». Cependant, admettent ces derniers, «il nous faut nous pencher sérieusement sur la possibilité d’entamer un tel chantier». En fait, le monde adopte le SH depuis 30 ans, et «pourtant, ce dernier reste difficile à manier et représente une source constante de différends entre les opérateurs commerciaux, les administrations, les tribunaux et les pays». Une raison qui ouvrirait peut-être la voie à la refonte de ce système. «Une révision approfondie et innovante qui constituerait une des réformes les plus importantes pour le commerce international depuis des décennies».

D. Akila