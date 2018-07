Tomate industrielle : Vers l’arrêt de l’importation de triple concentré

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué, hier à El-Tarf, que des efforts étaient consentis en matière de développement de la filière tomate industrielle, pour «ne plus recourir à l’importation du triple concentré de tomate».

En marge de l’inauguration de la 3e édition de la fête de la tomate, organisée à la place de la Victoire, le ministre a affirmé que ces efforts se traduisent par «l’amélioration d’année en année de la production de la tomate industrielle», rappelant que pas mois de 12 millions de quintaux de ce produit agricole ont été réalisés en 2017, dont 80% de la production est assurée par les wilayas d’El-Tarf, Annaba, Guelma et de Skikda. Il a ajouté que la superficie réservée à la culture de la tomate industrielle a connu une «évolution sensible», favorisée, a-t-il appuyé, par le recours au système d’irrigation localisé (goutte-à -goutte) qui a permis l’économie de l’eau et a répondu aux préoccupations des producteurs. Selon les données présentées au ministre, pas moins de 3.200 hectares réservés à la tomate industrielle à El-Tarf ont été irrigués cette année par le système goutte-à-goutte sur un total de 4.170 ha, soit un taux de 77%, contre 2.600 ha en 2017, dont 1.500 ha irrigués en goutte-à- goutte. Le ministre, qui a visité l’exposition de produits agricoles, a exhorté les importateurs à s’orienter vers «la production locale des semences, pour développer la filière tomate». Sur un autre registre, M. Bouazghi a instruit les responsables à clôturer, «avant la fin de l’année en cours», l’opération de conversion des droits de jouissance en droit de concession, applicable dans le cadre de la loi 10/03 relative à la conversion des terres agricoles. À El-Tarf, 6.230 dossiers déposés pour la conversion sur un total de 6.304 ont été traités à ce jour, et 6.021 agriculteurs ont eu leur acte de concession, avec un taux de traitement de 99,57%. À la forêt Tonga, M. Bouazghi a passé en revue le dispositif anti-incendie mis en place, pour faire face aux feux de forêt, mettant en relief l’importance de la prévention dans ce volet. Affirmant que sur instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tous les moyens humains, matériels et financiers ont été mobilisés pour préserver le patrimoine forestier, rappelant l’installation de 40 commissions opérationnelles à l’échelle nationale, 455 commissions de daïras, 50.361 commissions communales et 3.000 commissions locales de proximité pour la protection des espaces forestiers. Le ministre a présidé, au port d’El-Kala, une cérémonie de remise de concessions en aquaculture et le lancement d’un projet d’école de plongée sous-marine, la première à l’échelle maghrébine, totalisant 200 places pédagogiques, avant d’inaugurer une unité de production de glaces pour la conservation des produits halieutiques.