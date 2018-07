554 véhicules livrés à des institutions et structures nationales : L’industrie militaire en première ligne

554 véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions (transport de troupes, véhicules pour la police scientifique et d’intervention, fourgons tôlés, véhicules anti-incendie, transport d’écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires) de marque Mercedes-Benz, Classe G et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif/Tiaret/2e RM, ont été livrés à la Direction centrale du Matériel du MDN, au ministère de la Justice, à la Direction générale de la Sûreté nationale, à la Protection civile et à d’autres structures nationales publiques et privées, précise le ministère de la Défense nationale. L'opération s'inscrit dans la continuité de la concrétisation du programme de relance économique, initié par le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser l'industrie nationale et à limiter la dépendance étrangère de l'économie nationale, et en exécution des instructions du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire relatives au développement qualitatif du potentiel industriel militaire pour la satisfaction des besoins de nos Forces armées, souligne le communiqué.

Cette nouvelle livraison «dénote de la détermination du Haut Commandement de l'ANP à développer une industrie nationale de défense selon les normes internationales et à garantir un produit de haute qualité, en plus de la création de postes d'emploi permanents tout en assurant une formation qualitative aux personnels et satisfaire les besoins exprimés par ses clients, afin d’atteindre les objectifs tracés», conclut le MDN.