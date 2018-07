Conditions d’accueil des voyageurs : Une délégation de l’APN à la gare maritime de Mostaganem

Des membres de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale résidant à l’étranger à l’APN se sont enquis, hier, des conditions d’accueil des nationaux résidant à l’étranger, au niveau de la gare maritime de transport de voyageurs du port de Mostaganem. Ces membres de la commission ont effectué une visite d’inspection des différents services et infrastructures de la gare maritime de Mostaganem, mise en service il y a deux ans, et suivi les explications fournis par les différents intervenants comme la police aux frontières, les douanes et les responsables de l’entreprise portuaire. Les députés ont constaté de visu les conditions d’accueil et de traitement des 1.180 voyageurs et des 320 véhicules arrivés à Mostaganem en provenance du port de Valence (Espagne). Dans une déclaration à la presse, le président de la commission parlementaire, Abdelhamid Si Afif, a relevé «une amélioration dans les conditions d’accueil de la communauté algérienne résidant à l’étranger, notamment en termes de facilités accordés en transit et en dépit des conditions difficiles que connaît la gare maritime du port de Mostaganem et de certains dysfonctionnements constatés sur le site». «La situation de la gare maritime du port de Mostaganem diffère des autres gares maritimes en raison de son exiguïté et des conditions difficiles dans lesquelles exercent certains services», a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de «lancer la réflexion en vue de l’extension de cette infrastructure et de lancer de nouvelles dessertes maritimes de transport de voyageurs entre Mostaganem et des villes côtières françaises».

Dans ce cadre, le PDG de l’entreprise portuaire de Mostaganem, Riad Bouledjouidja, a fait état d’un projet d’extension de la gare maritime par l’aménagement d’un nouvel espace d’accueil des voyageurs qui sera réceptionné en septembre prochain pour un coût de 1,4 million de DA. Le même responsable a précisé que l’entreprise a acquis, dernièrement, deux scanners de traitement et contrôle des voyageurs et des véhicules pour réduire la durée de traitement des dessertes. Certains voyageurs, provenant de Valence à bord du car-ferry d’un opérateur de transport étranger, ont exprimé leur satisfaction quant à l’amélioration des conditions d’accueil au niveau du port de Mostaganem. Certains d’entre eux étaient accompagnés de leurs enfants qui visitent pour la première fois le pays. La gare maritime du port de Mostaganem a accueilli, l’année dernière, quelque 178.000 passagers (aller et retour) et 70.000 véhicules à travers 211 dessertes maritimes programmées vers les ports de Valence, Alicante et Barcelone. Cette infrastructure portuaire occupe la 2e place en matière de transport des voyageurs à l’échelle nationale après la gare maritime du port d’Alger, a-t-on expliqué.