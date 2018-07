Réception de 100 nouveaux bus «conecto» : L’ETUSA renforce son parc de véhicules

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a présidé, hier, la cérémonie de réception de nouveaux bus, qui s’est déroulée au siège de l’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA).

En effet, l’ETUSA d’Alger vient de renforcer son parc roulant de véhicules avec l'acquisition de 100 de nouveaux bus. L’acquisition de 100 bus de transport urbain de la gamme «Conecto» d’une valeur de près de 200 milliards de centimes permet à cette entreprise, de renforcer et d'élargir ses lignes de transports. Selon M. Zaâlane, qui a eu également à effectuer une visite des lieux, l’Etusa vient de réceptionner 60 bus, tandis que les 40 autres seront livrés avant la fin de l’année en cours. Pour sa part, M. Krim Yacine, directeur général de la société ETUSA, avance que l’entreprise, qu’il dirige, compte moderniser ses services. A cet effet l’acquisition de ces nouveaux bus «fabriqués par la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL/MB) à Rouiba et la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (Safav)» entre dans cette perspective. Et d’expliquer que cette acquisition vient à point nommé pour parer aux difficultés d’exploitation des anciens véhicules, qui souvent, se retrouvent en situation d’avaries sur réseau. Le directeur général de l’ETUSA a précisé que l’acquisition des nouveaux véhicules a été faite dans le cadre d’un programme de financement de l’Etat accordé à l’entreprise. Il a affirmé en outre que son entreprise a mis en place un programme de maintenance de 100 bus. «Sur les 100 bus en maintenance, 25 d’entre eux sont déjà prêts à l’exploitation et seront mis en service incessamment», a-t-il précisé. «Cela constitue, ajoute-t-il, un avantage qui permettra à l’ETUSA de renouveler son parc vieillissant, de moderniser ses services et d’élargir le réseau de transport au niveau de la wilaya d’Alger, en desservant notamment les nouveaux centres urbains naissants». L'entreprise entend à travers le lancement de ces nouvelles lignes, suivre les changements survenus sur la carte de distribution des logements à Alger et ainsi «améliorer l’image de l’entreprise qui active dans et pour le service public» a-t-il dit.



24 millions de passagers transportés en 2017, via un parc global de 800 bus



La directrice par intérim de l’exploitation et des services commerciaux, Mme Chikouche Samira, a expliqué de son côté, que la mise en circulation de ces nouveaux bus, permettra de redonner un nouveau look au réseau urbain de la capitale. Mme Chikouche affirme que l’objectif de l’ETUSA est de mieux répondre aux attentes de ses usagers. «Ces derniers sont sans cesse à la recherche d’un service de qualité, c’est pourquoi, l’ETUSA a mis récemment une carte réseau de transport multimodal (CTM) pour permettre une meilleure mobilité des usagers des moyens de transport en commun au niveau d’Alger».

L’ETUSA propose à cette occasion, une nouvelle formule d’abonnement au profit de ses usagers, baptisée «Navigui», destinée à toutes les catégories socioprofessionnelles. Dans le cadre de la modernisation de ses activités, l’entreprise se tourne vers la numérisation de ses services. Dans contexte, l’entreprise compte lancer dans les prochains mois une smart carte «sans contact» et cela «afin de faciliter la mobilité de ses usagers et développer le réseau». Ajoutons à cela, le lancement d’une plateforme de gestion informatisée «ETU-Plan» dont l’objectif est «d’actualiser le système de gestion interne qui englobe, entre autres, le système de gestion des ressources humaines, ainsi que le système de dépannage et de réparation du parc roulant de l’ETUSA». Un système «qui a assuré le transport de 24 millions de passagers en 2017, via un parc global constitué de plus de 800 bus».

Actuellement, l'ETUSA emploie 3.052 travailleurs et dispose d'un réseau intégré de 220 kilomètres desservant 57 communes de la capitale ainsi que six communes à Tipasa et une commune à Boumerdès.

Ce réseau dispose d'un parc global de 80 bus et transporte 150.000 voyageurs/jour. Pour renforcer sa flotte, cette entreprise publique a procédé, en 2017, à la location de 300 bus supplémentaires.

Il faut souligner que lors de cette même cérémonie, il a été également procédé à la remise du brevet de chauffeur professionnel aux conducteurs qui ont suivi un stage au Centre de formation des chauffeurs, relevant de l'ETUSA, sis à Alger.

Ce centre assure la formation de conducteurs dans trois spécialités : le transport public, respectivement de personnes et de marchandises, ainsi que le transport des produits dangereux. A ce jour, 762 chauffeurs ont été formés par des formateurs agréés par le ministère des Travaux publics et des Transports, selon l'ETUSA qui a annoncé l'ouverture de 47 autres centres de formation dans les 47 autres wilayas.

Tahar Kaidi