Caisse nationale de retraite : Portes ouvertes sur les nouvelles prestations

« La caisse nationale de retraite ne cesse d’améliorer et de diversifier ses prestations pour répondre aux besoins des pensionnés, en s’appuyant sur une équipe dynamique, compétente et volontaire» c’est ce qu’a indiqué, hier, le directeur de l’agence locale de la CNR Alger nord, M. Youcef Benrabah.

S’exprimant en marge de la manifestation des portes ouvertes sur les nouvelles prestations de la Caisse nationale de retraite, organisées du 16 au 18 juillet, au siège de la CNR d’Alger nord, M. Benrabah a souligné l’importance de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité de ses services et de l’humanisation des relations avec ses usagers.

« Ces journées portes ouvertes visent à mieux informer les pensionnés et les futurs retraités sur les offres de services fournies par cette caisse » a-t-il précisé, faisant savoir dans cette optique, que de nouvelles prestations lancées par la CNR sont méconnus par la plupart des retraités.

Pour M. Benrabah, « la CNR soucieuse d’être à l’écoute de ses retraités, a mis à leur disposition des mesures de facilitation avec l’introduction des nouvelles technologies pour leur permettre l’accès à l’information, notamment à travers le lancement de l’application mobile de la retraite, appelée tout simplement, “Retraite DZ”. Une application qui est actuellement disponible, gratuitement, sur Google Play.

Le responsable a, dans ce contexte, indiqué que la CNR a développé cette application mobile (Android) dans le cadre des mesures prises pour la simplification et l’amélioration des procédures administratives.

Selon le directeur de l’Agence, l’objectif de cette application consiste à faire bénéficier les pensionnés ainsi que les futurs retraités des informations utiles et des services relatifs à la retraite. Et d’ajouter que « l’utilisation de cette application permettra de réduire le nombre de déplacements des retraités qui sont généralement des personnes âgées, et mettre fin aux queues interminables devants les guichets ».

A ce sujet, M. Benrabah souligne l’amélioration dans la prise en charge des dossiers des retraités. « Grâce au travail fourni pas l’ensemble des acteurs, on a pu réduire les délais de traitement des dossiers en améliorant la prise en charge de toutes les personnes qui s’adressent à nous » a-t-il expliqué.

Il a, dans le sillage, évoqué une autre mesure prise par la CNR relative à la diversification des modes de paiement des pensions et allocations de retraite.

« Désormais les personnes concernées et les ayants droits peuvent percevoir la pension ou l’allocation de retraite via un canal bancaire », a annoncé le directeur de l’agence, rappelant la mise en service d’un numéro vert (30-11), afin que les personnes désireuses d’avoir de plus amples informations, puissent trouver des réponses à toute préoccupation, orientation et information sur la retraite.

« Notre personnel est à l’écoute pour répondre à toutes les préoccupations des nos usagers » a-t-il indiqué, tout en annonçant le lancement, incessamment , de la solution SMS.

Dans ce contexte, M. Benrabah a fait savoir que « cette solution mise au profit des retraités est susceptible d’améliorer la qualité des prestations en évitant les déplacements aux sièges des agences locales ».

Pour ce faire, dira le directeur de l’agence, « il est nécessaire de sensibiliser les usagers de la CNR sur l’importance de nous communiquer leur numéro de téléphone portable, et de nous informer éventuellement en cas de changement de numéro de téléphone ».

Kamélia Hadjib