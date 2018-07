Rentrée professionnelle : Les inscriptions ouvertes

Les inscriptions relatives à la rentrée professionnelle (session de septembre 2018) ont été ouvertes, dimanche, et se poursuivront jusqu’au 15 septembre prochain, a indiqué un communiqué du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels. La confirmation des inscriptions qui auront lieu sur le site électronique du ministère www.mfep.gov.dz, se fera au niveau des établissements de la formation professionnelle, la rentrée pour cette session étant fixée pour le 23 septembre 2018, a précisé le même communiqué. La même source a indiqué que les journées du 16, 17 et 18 septembre seront consacrés à la sélection et l’orientation dans le secteur qui lancera une large campagne d’information et de sensibilisation sur les offres de formation disponibles et programmées pour cette session. Selon les statistiques du ministère, l’Algérie dispose de 1.250 établissements de formation, un dispositif de formation qui permet la prise en charge de 600.000 apprentis par an. La rentrée professionnelle intervient, cette année, après l’adoption, en avril dernier, de la nouvelle loi relative à l’apprentissage qui prévoit des mesures incitatives au profit des apprentis dont l'accès à un présalaire et aux services de sécurité sociale dans le cadre de la couverture sociale, ainsi qu'aux allocations familiales, la garantie des droits de brevets d'invention et la création d’une banque de données sur l’activité de l’apprentissage en vue d’adapter le système de formation aux besoins de l’économie nationale et faciliter la création d’emplois des jeunes.

La loi prévoit également «la création d'une banque de données auprès de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnels», les données devant être «établies au niveau de chaque commune et wilaya et comporteront en particulier la liste nominative et les qualifications professionnelles des maîtres d'apprentissage, des artisans ainsi que la liste des employeurs».

En juin dernier, le Conseil national de partenariat, de formation et d'enseignement professionnels (CPFEP) a été installé dans sa nouvelle composante en vue de relancer la coordination et la concertation entre les différents secteurs pour adapter les politiques nationales de formation aux besoins du développement socio-économique.