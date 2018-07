Tamanrasset : Améliorer le cadre de vie

La commune de Tamanrasset s'est vue accorder plusieurs projets, au titre de différents programmes, pour l'amélioration du cadre de vie général de la population locale, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. Réalisées, en cours de réalisation ou en voie de lancement, ces opérations, retenues au profit aussi bien de la commune de Tamanrasset que des localités qui lui sont rattachées, portent, entre-autres, sur l'amélioration des réseaux du secteur des ressources en eau, un des créneaux ayant un impact direct sur l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Ce secteur a enregistré l'extension, dans le cadre du programme complémentaire de développement de 2011, du réseau d'assainissement au profit des localités de Tit et Outoul (40 et 20 km respectivement de Tamanrasset) et le raccordement du groupement urbain d'In-Zaouane (5 km Sud de Tamanrasset) au réseau d'eau potable (AEP). Le secteur a également bénéficié d'opérations de développement concernant le raccordement en cours du quartier El-Hofra (Tamanrasset-ville) au réseau d'assainissement en attendant le lancement prochain d'une opération d'AEP, ainsi que le raccordement des localités d'Outoul et de Tit aux châteaux d'eau et au réseau d'AEP. Dans le cadre de l'amélioration du cadre urbain, divers projets d'aménagement sont menés au niveau des différentes artères de Tamanrasset et portent sur la réception de l'opération d'aménagement de la grande rue reliant le carrefour du centre-ville Almen à celui du Mouflon, de l'artère principal du quartier Sersouf, le revêtement des routes au niveau des quartiers Mouflon et Ksar El-Fouggani, ainsi que la réhabilitation des artères des quartiers Tahaggart, Gataâ El-Oued, Imechoune, 5-Juillet et El-Badr. Ces projets seront consolidés par le lancement prochain d'autres actions d'aménagement extérieur de la route jouxtant le site de l'Assihar, le bitumage de la route, en sus de la réalisation de l'éclairage public à travers différentes zones de la commune, y compris la localité de Tagrembait (12 km ouest de Tamanrasset). Améliorer le service public et promouvoir les activités de jeunes. D'autres projets de nature à améliorer la qualité du service public ont été accordés à la wilaya de Tamanrasset, en l'occurrence la réalisation de nouvelles structures administratives visant le rapprochement de l'administration des administrés, dont une annexe communale au quartier de Matnatellet, une autre dans la localité de Inezouane, dont les travaux sont à un stade avancé. Celles-ci viennent renforcer une structure similaire réceptionnée au village d'Indellak (60 km Sud-est de Tamanrasset). Les efforts fournis dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des citoyens se sont poursuivis par le raccordement des localités d'Indellak au réseau électrique, l'électrification en cours des quartiers de Tin-Tabourak et Tin-Tibaktine, ainsi que la réalisation d'une bibliothèque rurale pour la localité d'Izerzi (10 km Sud de Tamanrasset), en sus du lancement d'un projet de réalisation, au quartier Tahaggart-Ouest, d'une agence postale dotée d'un logement de fonction. Ces opérations de développement ont profité également à d'autres localités et hameaux, à l'instar de celles d'Inezouane qui s'est vue accorder une salle polyvalente, une structure culturelle (en cours de réalisation) et un foyer pour les jeunes. Les localités de Tit et Tagrembait (40 et 14 km de Tamanrasset) ont bénéficié, pour leur part, d'un stade revêtu d'une pelouse synthétique (Tit) et d'une salle polyvalente pour Tagrembait, dont le projet fait l'objet des procédures administratives en prévision de son lancement.