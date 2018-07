journée nationale de l’enfance : Des acquis inestimables à préserver

C’est sous le slogan «Le droit à l’expression, le droit au divertissement», que le Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (Nada) a organisé, hier, une cérémonie au profit d’une centaine d’enfants, dont des refugiés africains, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’enfance.



Instaurée depuis 3 ans par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette journée célébrée le 15 juillet de chaque année, comme le précisera le président du réseau Nada, Abderrahmane Arar, est une occasion pour mettre l’accent sur les nombreux acquis enregistrés en matière de protection de l’enfance. Pour M. Arar, «cette journée est le fruit d’une série de reformes entamées depuis l’année 2012, jusqu'à ce jour, pour la promotion des droits des enfants algériens», précisant que «la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant est un véritable acquis pour la cause des enfants. Un acquis à préserver». «D’importants progrès ont été enregistrés ces dernières années dans la promotion et la protection des droits des enfants algériens. En effet, le Président de la République a pris les devants, instaurant un climat serein favorable pour leur développement» a-t-il dit, ajoutant que «cette loi est venue pour renforcer la protection sociale et judiciaire de l’enfant en Algérie».

Le président du réseau Nada a indiqué que «cette journée constitue un moment important pour l’Algérie en vue de promouvoir et préserver les droits des enfants», tout en soulignant la nécessité de sensibiliser davantage les parents notamment sur les dangers dont les enfants peuvent être victimes. «Les parents doivent être vigilants pour assurer au mieux, la protection de leurs enfants» a insisté M. Arar. Et d’ajouter : «On doit inculquer aux enfants leurs droits en attirant l’attention des parents sur les dangers qui guettent leurs enfants pour optimiser leur protection».

Il a, dans ce contexte, relevé la nécessité de conjuguer les efforts pour faire progresser les droits des enfants et à lutter contre toutes formes de violences qui ciblent de cette frange sensible de la société.

Poursuivant ses propos, M. Arar a indiqué que le réseau œuvre, depuis sa création et en collaboration avec plus 150 associations à l’échelle nationale à promouvoir la protection et les droits des enfants, en mettant en œuvre des programmes et des projets pour optimiser la lutte contre toutes les formes de violences et maltraitances touchant l’enfant.

«Le réseau Nada dispose actuellement d’une expérience dans le domaine et d’une équipe composée de plusieurs sociologues, psychologues et juristes, disposés à prendre en charge efficacement des enfants en situation de détresse» a-t-il fait savoir, tout en précisant que plus de 18.000 appels ont été enregistrés par le numéros vert, «30 33 Je t'écoute», depuis le mois de juin 2017.

«Ces appels concernent les maltraitances, les violences sexuelles, les conflits familiaux…», a expliqué le président du réseau Nada, notant que près de 9.000 cas de violences sexuelles sont enregistrés annuellement et que, pour ce qu’il s’agit du cadre judiciaire, les statistiques signalent que, entre 11.000 à 13.000 enfants sont en conflit avec la loi. Saisissant l’occasion, M. Arar a indiqué que le signalement de toutes formes de violence, où des situations mettant la vie de l’enfant en danger, sont devenues au fil des années, une culture et un acte responsable dans la société. Tout signalement constitue un outil de protection pour l’enfance. Selon le président du réseau Nada, ces nombreux acquis doivent être un moteur pour poursuivre les réalisations dans le domaine de la protection de l’enfance qui représente l’une des préoccupations majeures des pouvoirs publics. Il convient de noter que l’école verte El Ikram du Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (Nada), située au parc d'attraction de BenAknoun, abrite depuis hier et jusqu’au 25 août, des ateliers éducatifs de sensibilisation pour les enfants. Plusieurs activités sont au programme de ces ateliers telles que le dessin, la natation, la sculpture, en vue d’inculquer aux enfants leurs droits fondamentaux.

Kamelia Hadjib