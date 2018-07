L’ambassadeur turc à Alger Mehmet Poroy : La turquie 6eme client de l’Algérie

Dans le cadre de la célébration du deuxième anniversaire du coup d’Etat avorté en Turquie, de Turquie Mehmet Poroy, a animé, hier, une conférence de presse au siège de l’ambassade. L’ambassadeur est revenu sur les circonstances du déroulement de putsch survenu la nuit de 15 juillet 2016, où « un groupe d’individus infiltré au sein des forces armées a fait une tentative de coup d’État et tenté d’accaparer le pouvoir». S’agissant des relations algéro-turques ,l ’ambassadeur a rappelé que l’Algérie s’est opposée à cette tentative de coup d’Etat. M Poroy a déclaré aussi, que « quelques 220.000 Algériens ont visité la Turquie en 2017, ce qui représente 15% de plus que l’année précédente ».

L’ambassadeur a indiqué aussi que les compagnies aériennes assurent « 50 vols hebdomadaires de l’Algérie vers la Turquie », et que depuis l’année passée « un vol direct est assuré vers Antalya depuis Alger ».

S’agissant des visas octroyés aux Algériens, M. Poroy a déclaré que « pour les 35 ans est plus , l’octroie de visas avec de multiples entrées, peut être demandé directement en ligne sans passer par les services consulaires» .

L’année dernière, la Turquie était le 6ème client de l’Algérie avec des importations de 1,96 milliard de dollars, en hausse de plus de 45% par rapport à 2016.Il est a rappeler que 796 entreprises turques emploient plus de 28 000 personnes en Algérie. Les investissements turcs s’élèvent à plus de 3 milliards de dollars – surtout dans le textile, la pharmacie et la sidérurgie –, faisant de la Turquie le premier investisseur étranger en Algérie, hors hydrocarbures

La Turquie a aussi occupé la 6ème place des pays fournisseurs de l’Algérie qui a importé auprès de la Turquie pour près de 2 milliards de dollars, en hausse de 3,2%

Tahar Kaidi